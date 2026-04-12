Muere Antonio Vercher Noguera, fiscal pionero en derecho medioambiental

El fiscal Antonio Vercher Noguera falleció el sábado a los 72 años en Madrid. Vercher fue fiscal del sala del Tribunal Supremo y coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, considerado un referente en la materia.

Vercher nació en Tavernes de la Valldigna (Valencia) el 21 de septiembre de 1953. Se licenció en en Derecho por la Universitat de València y fue máster en Derecho por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho por la Universidad de Boston.

El recién fallecido, fiscal desde 1980, fue impulsor en España de las fiscalías especializadas en delitos de medio ambiente y urbanismo. Durante su trayectoria profesional, fue abogado-fiscal en la Audiencia Territorial de Bilbao (1981-1982), fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (1983), fiscal coordinador en temas medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana entre 1990 y 1994 o letrado del Tribunal de Justicia de Comunidad Europea en Luxemburgo (1991), entre otros.

En abril de 2006, y en pleno 'boom' inmobiliario, fue nombrado Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en la Fiscalía General del Estado. Su trabajo fue crucial en algunos ámbitos como los incendios forestales, los vertidos o la corrupción urbanística.

Entre sus últimos cargos, en 2021, fue reelegido presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE), que busca desarrollar instrumentos políticos y judiciales comunes relacionados con el funcionamiento y las actividades profesionales de los fiscales. El fiscal vallero fue elegido presidente del CCPE en enero de 2021 y reelegido a finales de ese mismo año para un nuevo mandato de un año.

Vercher fue nombrado Hijo Predilecto de Tavernes de la Valldigna en 2019 tras ser considerado "por muchos juristas como el padre del derecho penal ambiental en España" y añadían que "su trabajo profesional ha traspasado fronteras por ser una referencia jurídica en materias como la corrupción, el urbanismo y el medio ambiente".

Entre sus publicaciones, destacan 'Comentarios del delito ecológico. Estudio de Derecho comparado entre España y los Estados Unidos', 'Aplicación de las directivas comunitarias sobre medio ambiente'.

Reunión en Fitur

La alcaldesa de Tavernes, Lara Romero, se reunió hace poco más de un año con el fiscal durante la celebración de Fitur en Madrid para intercambiar impresiones sobre temas de interés común, especialmente en materia de medio ambiente y urbanismo. De hecho, la propia Romero ha querido dedicarle algunas palabras tras conocer su fallecimiento.

Noticias relacionadas

"Ha sido un orgullo inmenso de nuestro pueblo, su trayectoria deja una huella profunda", afirma. "Con Antonio tenía una relación especial y un contacto habitual. Siempre me gustaba recibir sus mensajes, especialmente cuando compartía artículos y reflexiones que invitaban a aprender", señala.