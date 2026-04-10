Tribunales
La Fiscalía se opone a que Anboto, exjefa de ETA, salga de prisión de lunes a viernes
EFE
Madrid
La Fiscalía se ha opuesto ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria a que la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto salga de prisión de lunes a viernes en aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno vasco.
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