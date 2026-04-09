"Liderazgo en temas globales"
Sánchez, premiado como 'Campeón por el cambio global' por la fundación de Naciones Unidas
EP
La fundación de las Naciones Unidas ha otorgado el premio 'Campeón por el cambio global' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "liderazgo en temas globales" como el cambio climático, la igualdad de género, la justicia social y por su "compromiso con un orden internacional que beneficie a todos los países".
Esta fundación concede este galardón a personas "extraordinarias" que encarnan los valores sede de las Naciones Unidas y su carta fundacional y este año se lo han entregado al jefe del Ejecutivo español en el evento anual "We the Peoples" (Nosotros los pueblos), inspirado en las palabras iniciales de la Carta de la ONU.
En un vídeo proyectado en el acto, Sánchez ha asegurado que España va a seguir "alzando la voz en favor de un multilateralismo más fuerte, más justo y más representativo". "Es hora de hacer más. Y de hacerlo mejor", ha enfatizado.
"Los pueblos no son solo aquellos que viven en seguridad y comodidad, como nosotros" sino que se refiere "a aquellos que sufren y atraviesan dificultades", ha trasladado el jefe del Ejecutivo, haciendo hincapié en que "esas son las personas para las que se creó la Organización de las Naciones Unidas". Esas son las personas a las que se supone que debe servir el multilateralismo", ha enfatizado a continuación. El premio lo ha recogido en nombre del presidente del Gobierno la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.
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