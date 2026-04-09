Juanma Moreno refuerza a su gobierno y a la dirección del PP en una candidatura continuista y sin fichajes estrella

Ni fichajes estrella ni sorpresas. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, el único candidato que realmente tiene manos libres para confeccionar su lista electoral para el 17M ha optado por reforzar a su núcleo de gobierno, incluyendo a todos como parlamentarios (incluidos los que hasta ahora eran independientes); a la nueva dirección del PP-A aprobada tras el último congreso y al grupo parlamentario que ha gestionado la mayoría absoluta durante esta legislatura.

Juanma Moreno incorporó a seis de sus consejeros y a su secretario general, Antonio Repullo, como cabezas de lista por las distintas provincias en el primer listado aprobado por la dirección regional. Entre ellos, Antonio Sanz (Cádiz); Ramón Fernández-Pacheco (Almería); Loles López (Huelva); Patricia del Pozo (Sevilla); Catalina García (Jaén) y Rocío Díaz (Granada). Los otros dos cabezas de lista son el propio Juanma Moreno (Málaga) al que acompaña como dos Carolina España y el secretario general, Antonio Repullo (Córdoba).

El resto de miembros del gobierno han encontrado encaje en los puestos de salida del resto de las candidaturas. Así, forman parte de la lista por primera vez el consejero de Industria, Jorge Paradela, o la titular de Empleo, Rocío Blanco, que ocupa el cuarto puesto por Málaga. Ambos entraron como independientes en el gobierno de Moreno. No hay ninguna exclusión en las listas. Sigue el consejero de Turismo, Arturo Bernal, por Málaga; y entra también el consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, con el quinto puesto en la lista de Córdoba.

La dirección del grupo parlamentario que ha gestionado la mayoría absoluta estos cuatro años se ve también reforzada en estas listas. El portavoz, Toni Martín, entra con el número cuatro por Sevilla: Pablo Venzal ocupa el tercer puesto por Almería y Beatriz Jurado que ha ido adquiriendo peso a lo largo de la legislatura se queda con la cuarta posición por Córdoba. Incluso el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, entra como diputado con opciones, por tanto, de continuar en la mesa, al igual que su vicepresidenta Ana Mestre.

En el ámbito orgánico, el PP consolida toda la estructura salida del congreso regional y de todos los congresos provinciales que se han celebrado a continuación. Repullo alcanza la cabeza de lista por Córdoba y se sitúan en posiciones de salida Ignacio Romaní en Cádiz, Agustín Aguilera en Sevilla o Erik Domínguez en Jaén.

Listas aprobadas por el comité electoral

"Son listas que reflejan la unidad, la serenidad y la fortaleza del PP andaluz", explicó el presidente del comité electoral, Antonio Sanz, quien asumió esta responsabilidad en el último congreso regional y ha forjado una candidatura de equilibrios sin introducir ningún factor sorpresa que pudiera desestabilizar las estructuras provinciales.

El PP andaluz, de esta forma, transmite con sus listas el mismo mensaje de continuidad y estabilidad que está centrando la campaña de Juanma Moreno, esquivando además el ruido interno que sí se está produciendo en otros partidos políticos especialmente en el PSOE y en Por Andalucía.