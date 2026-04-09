El ex dirigente de ETA Josu Ternera afronta en París su último juicio antes de su entrega a España

En medio de una gran expectación y ante la pregunta de los presentes sobre si esta vez aparecería. El ex dirigente de ETA, Josu Ternera, entró este jueves en el Tribunal de Apelación de París, acompañado de su mujer y su hija, para declarar en el último juicio que tiene pendiente en Francia, y que condiciona su entrega a España.

José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, de 75 años, deberá responder ante la justicia francesa acusado de “asociación terrorista” por su supuesta implicación con ETA entre 2002 y 2005. Por esos hechos ya fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel, pero al ser capturado tras más de 17 años de clandestinidad en los Alpes franceses en 2019, solicitó que se repitiera el juicio en su presencia.

En esta primera sesión, fueron llamados a declarar como testigos un exmiembro del IRA irlandés y el abogado sudafricano, Brian Currin, quienes participaron en el diálogo para el desarme de ETA como mediadores internacionales. Sin embargo, durante la jornada se presentaron varios problemas para comunicarse con los testigos, provocando las quejas del letrado de Urrutikoetxea, Pasquet-Marinacce. “No podemos aceptar que se nos prive de defendernos de manera efectiva”, criticó ante el Tribunal. No es la primera vez que la defensa de Ternera busca la manera de ralentizar el proceso. Este juicio tenía previsto celebrarse el octubre pasado, pero fue aplazado en varias ocasiones por “motivos de salud” del etarra. Tras varias ausencias, el Tribunal designó a un médico que constató que tenía problemas de hipertensión.

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Se prevé que la vista se prolongue durante dos días, aunque el fallo judicial no tiene fecha prevista. Una vez se pronuncie la justicia francesa, España podrá activar la euroorden para su entrega por dos causas pendientes: el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, y por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.