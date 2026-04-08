Israel detuvo a un 'casco azul' español en Líbano y lo liberó "en menos de una hora" tras protestar España

Israel detuvo este martes a un 'casco azul' de nacionalidad española desplegado en el marco de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), pero lo liberó "en menos de una hora", tras trasladar España su "más enérgica protesta" tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo, según ha desvelado la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La FINUL denunció la detención por parte del Ejército israelí tras bloquear un convoy logístico el martes, aunque no detalló la nacionalidad del 'casco azul' retenido. Ya este miércoles, Robles ha proporcionado los detalles sobre "el incidente" en declaraciones a los medios en una visita a la Embajada de Líbano.

La ministra ha explicado que soldados españoles integraban un convoy logístico que pretendía llevar alimentos y otros recursos al contingente indonesio, pero fueron detenidos por una patrulla israelí y uno de los miembros español de la FINUL fue detenido "durante un período de tiempo", que la propia misión ubicó en "menos de una hora".

"Inmediatamente, España trasladó la protesta más enérgica tanto a la ONU como al Gobierno de Israel", tras lo que el español "fue puesto en libertad", según la ministra. Robles ha hecho hincapié en que la detención fue una violación del Derecho Internacional "inaceptable".

España, que ha pedido que se depuren las responsabilidades pertinentes, tiene "la garantía" de que el responsable "será sancionado", ha agregado la titular de la cartera de Defensa. Robles ha añadido que, de hecho, ese convoy ya había sufrido otro incidente por la mañana. "Se le había impedido seguir marchando", ha precisado.

Robles, que ha insistido en pedir a Israel que cese en sus ataques a la misión, ha recordado la difícil situación de las tropas desplegadas en el marco de la FINUL, frecuentemente bunkerizadas a raíz de los ataques que se intercambian el Ejército de Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. A pesar de ello, la titular de la cartera de Defensa ha reiterado que España no ha planteado a la ONU una eventual retirada o reubicación de su contingente en ese país.

"No, no, en absoluto, todo lo contrario", ha matizado. "La ONU sabe que España siempre va a estar apoyando porque cree firmemente en la paz y en que el papel que se realiza es importante", ha continuado, antes de trasladar el "orgullo" por los desplegados en Líbano.

Refuerzo médico

En este contexto, Robles ha anunciado que España enviará un equipo médico militar a la Base Miguel de Cervantes, ubicada en la localidad libanesa de Marjayún, para reforzar la atención sanitaria que se proporciona a los heridos en el marco de la misión.

"Era complicado llevar a los heridos, sobre todo indonesios, a centros hospitalarios en Beirut, muchas veces por vía aérea es imposible", ha argumentado la ministra. Por el momento, han fallecido tres soldados indonesios como resultado de los ataques.

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Robles ha trasladado al embajador de Líbano en España, Hani Chemaitilly, que España mantendrá "las mejores relaciones" con Beirut y su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas independientemente del fin de la misión, cuyo mandato concluye a finales de 2026.