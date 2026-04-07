Primarias socialistas: Cotrina promete integrar a los jóvenes "sin cuota ni decorado" y Vega presenta "una alianza" para renovar el PSOE extremeño

La campaña de las primarias del PSOE de Extremadura ha entrado en sus últimos días con actos públicos de los dos candidatos y mensajes que resumen sus postulados. Mientras Álvaro Sánchez Cotrina ha querido reivindicar a los jóvenes como parte activa de la futura dirección política y de la comunicación del partido, Soraya Vega ha presentado su propuesta programática bajo la idea de una "alianza" para renovar el socialismo extremeño sin romper con su trayectoria.

Ambos candidatos afrontan ya la recta final antes de la votación del próximo sábado 11 de abril, en la que están llamados a participar 9.366 militantes en 197 centros de votación repartidos por toda la región, en un proceso que debe cerrar la etapa abierta tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo y marcar el nuevo rumbo de la federación socialista.

Cotrina pone el foco en la juventud

Sánchez Cotrina ha arrancado esta última fase de campaña con un encuentro en Mérida junto a miembros de Juventudes Socialistas de Extremadura, donde ha colocado a la juventud en el centro de su discurso político y orgánico. El candidato ha defendido que los jóvenes no deben ocupar un papel simbólico dentro del partido, sino incorporarse de manera efectiva a los espacios de decisión.

"Ni cuota, ni decorado: las y los jóvenes vais a formar parte de la dirección política y de la comunicación del PSOE de Extremadura", ha asegurado, en una intervención en la que ha reivindicado a las Juventudes Socialistas como una referencia para "reconectar con las personas jóvenes que han dejado de confiar en nosotros".

Su mensaje ha mezclado así dos planos: el interno, con una promesa de mayor peso orgánico para los jóvenes en la estructura del partido, y el institucional, con el anuncio de que el PSOE peleará por una Ley de Juventud de Extremadura construida, según ha defendido, desde la base y con participación directa de asociaciones juveniles y del Consejo de la Juventud.

Según ha explicado, esa futura norma debería servir para situar a la juventud en el centro de la acción pública y blindar derechos vinculados al acceso a la vivienda, el empleo digno, la salud mental o el ocio alternativo, además de asegurar financiación estable para estas políticas al margen de los cambios de gobierno.

Crítica a Guardiola y apelación al cambio

Junto a ese discurso de apertura interna, Cotrina ha cargado también contra la situación política de la región y contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que ha reprochado que Extremadura lleve "116 días" sin un gobierno plenamente dedicado a resolver los problemas de la comunidad.

El candidato socialista ha vinculado esa crítica con la situación de los jóvenes extremeños y ha sostenido que durante este periodo 3.000 jóvenes se han visto obligados a marcharse de la región. En su opinión, Extremadura no puede permitirse seguir esperando mientras persisten dificultades ligadas a la vivienda, el empleo o el transporte.

La jornada de campaña ha concluido después en Alconchel, en un acto con militantes de la localidad, donde Cotrina ha insistido en la necesidad de una transformación "profunda" del PSOE extremeño, tanto en los modos como en los rostros, y ha defendido otra forma de comunicar y gestionar "desde los afectos".

Vega presenta una "alianza" por Extremadura

Frente a ese énfasis en la juventud y en la renovación de los códigos internos, Soraya Vega ha querido reforzar su perfil político con la presentación en Plasencia del documento programático con el que concurre a las primarias, titulado 'Una Alianza por Extremadura'.

La candidata ha planteado ese texto como una propuesta para renovar el PSOE extremeño poniendo el foco en el futuro, pero sin romper con la historia del partido ni con el papel que los socialistas han tenido en la construcción de la comunidad. Su idea central pasa por abrir una nueva etapa política que permita recuperar la conexión con la ciudadanía y reforzar el papel del PSOE como una herramienta útil para mejorar la vida de la gente.

Vega ha defendido que el partido debe evolucionar "sin perder sus valores" y adaptarse a los retos actuales, entre ellos la desigualdad, la intolerancia y los cambios sociales y económicos del siglo XXI. En ese marco, ha reivindicado la vigencia de la socialdemocracia y ha situado entre sus prioridades la recuperación de la confianza ciudadana en un contexto marcado, a su juicio, por el avance de la derecha y la ultraderecha.

Presencia, comunidad e ideas

El documento presentado por Vega se articula sobre tres ejes: presencia, comunidad e ideas. En el plano organizativo, la candidata propone reforzar el papel de las agrupaciones socialistas y reactivar las casas del pueblo como espacios vivos de debate y participación, además de exigir una presencia más constante de los cargos públicos en el territorio y una mayor rendición de cuentas ante la militancia.

En el ámbito de la comunidad, su propuesta pasa por integrar más al partido en la vida cotidiana de pueblos y ciudades, fortaleciendo la relación con asociaciones, colectivos y vecinos y abriendo el PSOE a la sociedad civil. Y en el eje de ideas plantea impulsar grupos de trabajo, conferencias políticas y espacios internos de debate capaces de generar propuestas concretas y útiles.

Entre las medidas recogidas en ese documento destacan la propia creación de esa "alianza" como proyecto político amplio, la renovación del partido sin renunciar a su trayectoria, la dinamización de las agrupaciones locales, la puesta en marcha de una "gira permanente" de cargos públicos y la elaboración de propuestas desde una lógica más participativa.

Últimos días antes del 11 de abril

La campaña encara ahora sus últimas horas antes del debate previsto entre ambas candidaturas y de la jornada de votación del sábado. Después llegará el 16º Congreso Regional Extraordinario, fijado para el 25 de abril en Mérida, donde se cerrará formalmente el proceso y se abrirá la nueva etapa orgánica.