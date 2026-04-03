La izquierda andaluza cierra 'in extremis' un acuerdo de unidad para las elecciones del 17M: Podemos, IU y Sumar irán juntos

La coalición Por Andalucía se repetirá en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Ha habido acuerdo 'in extremis' entre IU, Podemos y Sumar para concurrir en coalición para los próximos comicios. El pacto se ha alcanzado justo el mismo día que finaliza el plazo para la inscripción de coaliciones, este viernes de 3 de abril. El reparto de las candidaturas por provincias, el principal motivo de las últimas negociaciones se ha cerrado a última hora de la mañana del viernes.

Así, dado que la coalición había arrancado como un acuerdo entre Sumar e IU, ambas formaciones conservan las cabezas de lista en dos provincias claves como son Sevilla (con Antonio Maíllo) y Cádiz, que seguirá liderando la coordinadora regional de Sumar, Esperanza Gómez. Podemos Andalucía, por su parte, se quedará con el cabeza de lista de Jaén y con el número dos de Sevilla. Son dos puestos que, si se repitieran los resultados de 2022, dejarían fuera del Parlamento andaluz a la formación política.

El resto de provincias se mantienen tal y como habían acordado Sumar e IU antes del giro de última hora de Podemos Andalucía para repetir la coalición, una opción que desde la dirección nacional de la formación morada se desechó durante meses hasta que los últimos resultados electorales, especialmente en Castilla y León, forzaron un replanteamiento en la posición que fue avalado esta semana por las bases en una consulta exprés.

La propia coalición Por Andalucía ha anunciado este acuerdo en un mensaje difundido a última hora de la mañana de este viernes en redes sociales en el que advierte que esta coalición es "la peor noticia para Moreno Bonilla". "Hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner las instituciones al servicio de la mayoría social".

Su candidato, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha sido uno de los grandes valedores de esta negociación con Podemos de última hora. Tras registrar el acuerdo destacó la importancia de esta alianza de cara al 17M: "Consolidamos la única alternativa real a Moreno Bonilla con más unidad".

Negociación de última hora

En el año 2022 la coalición Por Andalucía llevó tan al límite las negociaciones que no pudieron inscribir a Podemos, de forma que sus candidatos tuvieron que entrar como independientes en la lista que había sido avalada. En esta ocasión, IU y Sumar cerraron su pacto con suficiente margen y abrieron la posibilidad a Podemos para que se sumara. La formación morada, sin embargo, expresó reticencias a esta posibilidad especialmente desde Madrid. Así, pese a que su candidato elegido para Andalucía, Juan Antonio Delgado, mostró en ocasiones en público su disposición a negociar, no se llegó a dar ningún paso hasta las elecciones de Castilla y León.

En ese momento, y cuando ya Sumar e IU habían cerrado el candidato (Antonio Maíllo) y un reparto de los cabezas de listas por provincias, Podemos aprobó realizar una consulta exprés de 24 horas a sus bases para obtener el aval necesario para establecer una negociación. Una vez obtenido el apoyo empezaron 48 tensas horas de negociación para intentar encajar sus candidatos. Cádiz ha sido en todo momento una de las provincias claves en la negociación.

El propio candidato de Podemos, Juan Antonio Delgado, destacó el acuerdo alcanzado que permite que todas las formaciones a la izquierda del PSOE (salvo Adelante Andalucía) vayan en una lista conjunta a las próximas elecciones autonómicas. "El pueblo andaluz quería unidad de izquierda y hoy es una realidad. Por mi parte, absoluta generosidad".

Seis formaciones en la coalición Por Andalucía

La candidatura Por Andalucía se ha registrado finalmente como una alianza entre siete fuerzas políticas: Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos y Alianza Verde. Por Andalucía obtuvo en 2022 cinco diputados en las elecciones autonómicas.

"El resultado es una coalición más amplia, más fuerte y mejor preparada para propiciar un cambio de gobierno en Andalucía y centrarse en los problemas reales de la gente", apuntan fuentes de Por Andalucía que subrayan que "la coalición garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible".

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"Contamos con el mejor candidato de la izquierda, Antonio Maíllo, y en un momento en el que existen varias referencias en este espacio político, Por Andalucía seguirá fortaleciendo su identidad para que la ciudadanía identifique con claridad su proyecto, su liderazgo y su utilidad", apuntan desde la coalición.