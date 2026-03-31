Koldo acude al Tribunal Constitucional para tratar 'in extremis' de frenar el juicio previsto en siete días por el 'pelotazo' de las mascarillas

La defensa de Koldo García, el asesor del ministro José Luis Ábalos en Transportes, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el juicio que arrancará el próximo 7 de abril contra ambos y el comisionista Víctor de Aldama por los contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. El propio Tribunal Supremo dio vía libre a su defensa para la presentación de este último intento de evitar sentarse en el banquillo al rechazar las nulidades que tanto Koldo como su exjefe presentaron contra el auto que resolvía las cuestiones previas a la vista oral.

Se juzga el 'pelotazo' de 16 millones de euros, más otras compensaciones como los "enchufes" para Jésica Rodríguez, que fuera pareja de Ábalos, que habrían presuntamente obtenido gracias a la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de la compra de mascarillas para Transportes y otras administraciones.

En su recurso, la defensa que ejerce la letrada Leticia de la Hoz denuncia vulneración de derechos fundamentales y pide al órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido que, como medida cautelar, suspenda la ejecución del auto que resolvió las cuestiones previas al juicio --aceptó testigos y pruebas, entre otras medidas-- entre ellas la fijación del próximo lunes como inicio del juicio en sí con la comparecencia d e los primeros testigos.