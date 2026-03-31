Tribunales
La jueza de la dana tumba la personación de Mazón
La magistrada ha desestimado los argumentos presentados por Carlos Mazón, quien buscaba ser parte en las diligencias abiertas en el juzgado para defenderse al considerar que la jueza le estaba investigando
Pablo Plaza
La jueza de la dana ha rechazado la petición de personación que había presentado el abogado del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Según ha podido confirmar Levante-EMV, la magistrada ha desestimado los argumentos del exjefe del Consell, que había solicitado al juzgado que le tenga por personado como parte en las diligencias previas abiertas en el procedimiento.
El exjefe del Consell había pedido la personación en calidad de "interesado" al considerar que pese al auto del TSJCV, la magistrada sigue investigándole de facto. Por ello, el expresident había decidido personarse para tener acceso a toda la causa y saber qué se supone que sigue investigando después de que el tribunal competente le haya dicho que no ve indicios de delito. El objetivo era, por tanto, conocer los términos en los que se le investiga después del auto del TSJ donde se le eximía, para garantizar que no seguía reiterándose sobre cuestiones que ya habían sido resueltas por el alto tribunal.
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