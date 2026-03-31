Combatir a la jueza con garantías de 'preinvestigado' y demorar su declaración: la nueva estrategia de Mazón en la causa de la dana

Sorprendió Carlos Mazón este Lunes Santo al pedir personarse en la causa de la dana. Su estrategia jurídica da un vuelco de 180 grados una vez el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha descartado investigarle por la gestión de la catástrofe. El movimiento pasa por aprovechar esta resolución para examinar de cerca la investigación de la jueza Nuria Ruiz Tobarra al considerar que le está investigando 'de facto' pese al auto del alto tribunal. Todo ello quiere hacerlo con las garantías y derechos de lo que se considera un 'preinvestigado' y, en cualquier caso, podría dilatar su declaración como testigo acordada por la magistrada.

El escrito presentado por el abogado Ignacio Gally, que ejerce la representación del expresidente valenciano, apela a una figura contemplada en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) sin muchos precedentes que fuentes jurídicas definen en román paladino como de "preinvestigado" y que permitiría a un aforado personarse en una causa que le puede afectar y a la que no puede tener acceso precisamente por la protección que le proporciona ese aforamiento. Una maniobra con la que busca poner entre la espada y la pared a la jueza, que ha de decidir si acepta o no la petición tras el varapalo del alto tribunal.

De aceptarlo la magistrada, cambiaría la posición procesal de Mazón porque contaría con las garantías que tiene un investigado sin estarlo formalmente. Esto es, por ejemplo, acudir a declarar con abogado, evitar responder a las preguntas de las acusaciones o incluso mentir en defensa propia. Pero quizá lo más valioso sería tener acceso a la ingente documentación que obra en la causa y emplearla para preparar su comparecencia ante la magistrada o recurrir las decisiones de la instructora, como cualquier otra parte, en especial aquellas que le puedan afectar directamente.

Lo cierto es que, aunque en un principio la jueza evitó ordenar diligencias que salpicaran a Mazón por su condición de aforado, un auto de la Audiencia Provincial de octubre de 2025 le instó a no dejar de practicarlas por el hecho de que "pudieran aportar datos que dotaran de solidez" para su posible imputación. Un sintagma al que se acogió la instructora para indagar directamente en la actuación del expresident en el Ventorro y a su llegada al Cecopi, y citar a muchos testigos de su entorno y su núcleo duro, pese a no estar el expresidente regional investigado.

El expresident Carlos Mazón / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

No hay que olvidar que la jueza de la dana ofreció a Mazón hasta en tres ocasiones declarar voluntariamente al no poder citarlo como investigado, y para ello hizo referencia a la mencionada figura de 'preinvestigado'. Antes, el propio TSJCV rechazó una querella contra él en diciembre de 2024 pero sin perjuicio de que pudiera ejercer sus derechos, entre los cuales están, decía aquel auto, "su voluntaria declaración" que debe ser "no como testigo sino al amparo de las garantías propias a que se refiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Hasta ahora, el exdirigente popular había rechazado esta facultad. Según su escrito, en una "posición de prudencia procesal" que "no obedecía a pasividad alguna" sino que buscaba "no interferir" en la actuación de la justicia pese a las diligencias que le "afectaban de forma directa". Sin embargo, no ha sido hasta ahora, cuando el TSJCV ha dictaminado que no ve indicios incriminatorios contra él, cuando Mazón quiere personarse pero usando esta resolución como escudo y dejando claro ante el juzgado que comparte "plenamente las conclusiones alcanzadas" por el alto tribunal valenciano sobre "la inexistencia de responsabilidad penal" .

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En cualquier caso, lo que podría conseguir el todavía diputado del PP es demorar su comparecencia ante la magistrada, que había acordado su declaración ya como testigo pero todavía sin fecha. Si la jueza acepta la personación, tendría que dar acceso de todo el sumario a la defensa de Mazón, que ganaría tiempo para analizar toda la documentación. En caso contrario, el letrado del expresidente valenciano podría recurrir la decisión y obligar a esperar a la resolución de la Audiencia Provincial.