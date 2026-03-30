El PP impulsa otra comisión de investigación en el Senado, ahora sobre RTVE
El Partido Popular anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre RTVE, denunciando irregularidades financieras y organizativas, además de la "ocultación" de casos de corrupción
El Partido Popular (PP) impulsa una nueva comisión de investigación en el Senado, donde el primer partido de la oposición tiene mayoría absoluta, en esta ocasión sobre Radio Televisión Española (RTVE). La portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, lo anunció este lunes, en una rueda de prensa donde se refirió al Ente público como "tele Pedro" y en la que denunció que existirían irregularidades tanto financieras como organizativas en la radio televisión pública, entre las que citó el escándalo por la filtración de las oposiciones.
Además, señaló al presidente de RTVE, José Pablo López, por a su juicio ser el responsable de la "ocultación" en los espacios informativos "de muchos de los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno". Igualmente, García denunció como una práctica anómala y perniciosa la proliferación de productoras externas en el Ente, y recordó que eso ya ha sido objeto de quejas del Consejo de Informativos. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, no obstante, quiso elogiar la "profesionalidad" de los periodistas de RTVE, especialmente, subrayó, la de sus "corresponsales parlamentarios", algunos presentes en la rueda de prensa.
Noticia en elaboración.
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