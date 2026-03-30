Junqueras, sobre el frente de izquierdas: "Fui a prisión por Cataluña, no para que Colau fuera diputada de ERC"

"Fui a prisión por Cataluña, no para que [Ada] Colau fuera diputada de ERC". Con estos tajantes términos se ha pronunciado Oriol Junqueras, presidente de ERC, sobre la propuesta del frente común de izquierdas que el líder de su partido en el Congreso, Gabriel Rufián, lleva defendiendo desde hace meses como dique para frenar a la extrema derecha. Un proyecto del que la dirección de ERC siempre se ha mantenido al margen, pero que en los últimos días ha llevado a su antecesor y exdiputado, Joan Tardà, a fantasear con una lista electoral conjunta con la exalcaldesa de los Comuns o el exdiputado de la CUP, David Fernández, acompañando a un hipotético Rufián como candidato.

Unos futuribles sin fundamento que Junqueras ha descartado por completo en el acto de presentación del libro del exdiputado en el Congreso, Francesc-Marc Álvaro, 'El franquisme en temps de Trump' (Pòrtic), donde ambos han mantenido un diálogo en el que también ha participado el presidente del Parlament y miembro de Junts, Josep Rull. Durante la conversación, en el 'Espai Línia' de Barcelona, tanto Junqueras como Rull han rememorado los momentos de unidad del independentismo que llevaron a la coalición electoral de Junts pel Sí (2015) como una fórmula de éxito en favor de Cataluña y de sus intereses. "Fue un momento excepcional, hubo un momento en el que no había Convergència, Òmnium, Esquerra, CUP o ANC; éramos todos uno, un 'uno' informal pero muy poderoso", ha recordado el exconseller posconvergente.

De ahí salieron el referéndum del 1 de octubre de 2017, la declaración fallida de independencia y la respuesta unitaria contra las sentencias que llevaron a ambos dirigentes a pisar la cárcel. "Nos queremos entender en favor de nuestro país, necesitamos construir estos entendimientos, que no deben confundirse con alianzas electorales", ha precisado Junqueras, en referencia a Junts. En este contexto ha echado mano de su faceta de historiador para ejemplificar cómo las fuerzas catalanistas siempre han logrado, pese a las dificultades, entenderse, recordando el abrazo entre Lluís Companys y Francesc Cambó antes de los hechos de octubre de 1934, cuando el expresident republicano declaró el Estado catalán dentro de la República española, que supuso la suspensión de la autonomía. "Quizás si el abrazo hubiera llegado unas semanas antes no habría acabado tan mal, quizás fue tarde, pero que no vuelva a pasar nunca más", ha pedido Junqueras.

Ha sido en este momento de la conversación en que el líder de ERC ha recordado que su paso por la prisión tras el referéndum del 1-O fue el precio que pagó por la independencia de Cataluña, pero no para unir fuerzas con la izquierda española. De hecho, también ERC y Junts han defendido con sendos representantes que la unidad entre los partidos "de tradición catalanista" debe servir también para dar respuesta a la extrema derecha, tanto de Vox como de Aliança Catalana. Por ello, los tres ponentes han abrazado la idea del 'aggiornamento' (actualización) del catalanismo para reivindicar la integración de todos los que se sienten catalanes, independientemente de su religión, su color de piel o su nacionalidad. "O somos capaces de actualizar las bases del sentimiento de pertenencia de la catalanidad o este espacio lo hipotecará la extrema derecha, que cuestiona nuestra capacidad de nación", ha apuntado Rull.

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"La manera de luchar contra eso es reivindicar un 'aggiornamento', que es lo mejor que tenemos como tradición; un país que se ha hecho con gente que ha llegado de todos lados; este país solo funciona cuando integra", ha añadido Álvaro, reivindicando sus raíces de Torre Pacheco (Murcia), lugar de nacimiento de su abuelo, que emigró a Cataluña. "La mejor manera de ser antifascista es ser catalanista", ha espetado el exdiputado de ERC. En su diagnóstico del momento político actual ha asegurado que Aliança Catalana es la "franquicia del trumpismo" en Cataluña y ha considerado que acabará deshinchándose. "De la misma manera que crece, caerá", se ha aventurado a decir.