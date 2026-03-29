Oltra regresa a la política tras cuatro años y da ánimo a la izquierda para 2027

Lo que estaba convocado como un congreso de uno de los partidos de Compromís para renovar su liderazgo interno y actualizar su hoja de ruta política acabó convirtiéndose en una de las noticias políticas de lo que llevamos de año: Mónica Oltra regresa a la primera línea casi cuatro años después de que renunciase a todos sus cargos. Y lo hace con un objetivo: conquistar el Ayuntamiento de València, hoy en manos de PP y Vox, y donde se avecina una batalla de primer nivel. Eso será en mayo de 2027, dentro de catorce meses, un mundo dada la turbulencia de la actualidad, pero que ayer le dio a la izquierda una inyección de ánimo con el paso al frente de la exvicepresidenta de la Generalitat.

El rumor que ha acompañado cualquier movimiento a su alrededor desde hace meses se hizo anuncio y realidad ayer: Mónica Oltra vuelve. Su "sí, acepto el reto, podéis contar conmigo" desde la tribuna del 7º Congreso de Iniciativa del País Valencià, la pata ecosocialista de Compromís que ella misma fundó, confirmaba las especulaciones y le sacan de la "reserva activa" —como habían definido su situación— para volver a ser la punta de lanza del espacio progresista para recuperar el consistorio del Cap i casal y, de paso, ayudar a reconquistar también el Gobierno autonómico.

El nombre de Oltra no estaba en el orden del día del cónclave, no se presentaba a liderar el partido (la única candidatura fue la de Carles Esteve, diputado en las Corts, nuevo portavoz), pero su irrupción en el espacio la convirtió en la absoluta protagonista. El recibimiento fue solo un aviso. Con solo poner un pie en el Complejo de la Petxina, las manos se activaron en palmas generando un aplauso a su paso. La llegada de Oltra trajo inmediatamente un aplauso que le acompañó en cada movimiento de camino al salón de actos.

Oltra interviene en el 7º congreso de Iniciativa, este sábado. / Germán Caballero

Allí su nombre fue el más repetido por prácticamente todos los dirigentes de otras formaciones que intervinieron en los tradicionales "saludos fraternales". Representantes de BNG, ERC, Más Madrid, Podemos, Sumar o Esquerra Unida o los también integrantes de Compromís, Més y Verds, citaron a Oltra, le mostraron su apoyo y hasta le dejaron mensajes de deseo de que volviera.

Ninguno, no obstante, tan directo como el de Alberto Ibáñez, uno de los coportavoces salientes de Iniciativa y de los principales aliados de la exvicepresidenta. "Estimada, Mónica, compañera, necesitamos que des un paso adelante, que aceptes un nuevo reto y que encabeces una candidatura de izquierdas amplia, a la Alcaldía de València". "Si quieres, queremos que seas la próxima alcaldesa de València", le expuso.

Ante ello, el presidente del cónclave, Miquel Real, exjefe de gabinete de Oltra, habilitó su paso a la tribuna. "Como ha habido una petición formal, me gustaría saber si la persona interpelada está en la sala y le apetece", dijo. Y le apeteció, vaya si le apeteció. Oltra tomó la palabra desde una tribuna de su partido cuatro años después y ha aceptado el envite. "Sí, acepto el reto", señaló la dirigente valencianista provocando que las cerca de 300 butacas del auditorio levantaran a sus ocupantes en una gran ovación.

"Morder la injusticia"

"Qué bien volver a casa", indicó Oltra visiblemente emocionada y admitiendo nervios. No se le notaron en cuanto empezó a hablar por mucho que supusiera su primer discurso en clave partidista, ante los logos de su formación, desde el que dio el 21 de junio de 2022 para anunciar su marcha tanto como vicepresidenta de la Generalitat, como diputada y como dirigente de Compromís tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales cuando estaba al frente de la Conselleria de Servicios Sociales.

Oltra, aplaudida por los militantes de Iniciativa, este sábado. / Germán Caballero

Esa causa todavía no está cerrada, pero no ha frenado su decisión de optar como alcaldable ni la de Compromís de abrirle las puertas a su regreso. Y eso que hace unas semanas sufrió un importante varapalo judicial después de que la Audiencia Provincial de Valencia decidiera, en contra del criterio de la Fiscalía y los dos jueces que han instruido el caso, abrir juicio oral y sentarla en el banquillo de los acusados junto a otros 8 compañeros.

Con esa situación todavía pendiente deberá afrontar una carrera de catorce meses que ha sido bien recibida en la parte izquierda del tablero. Más allá de la emoción vivida en Iniciativa, que se ofreció de "escudo"; las otras dos patas de la coalición mostraron su satisfacción y le señalaron como "la mejor candidatura para recuperar la alcaldía en 2027". Otros referentes del espacio progresista como Gabriel Rufián o la ministra de Sanidad, Mónica García, celebraron su paso. "Te echábamos de menos", le escribió. Hasta el PSPV manifestó alegría en público.

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Pero antes de las reacciones, Oltra citó a Miguel Hernández y se dijo con tres heridas: la de la muerte, la de la vida y la del amor. "Pero hoy no puede ganar la muerte, hoy gana la vida y gana el amor", señaló ante lo que insistió: "No podemos dejarles ganar, cada día de silencio, ganan los malos". Con ello, llamó a "darle la vuelta" a una situación política y a combatir "el discurso hegemónico de la extrema derecha" para lo que, insistió, "la izquierda no podemos hacer lo mismo". Casi 1.400 días después de irse "con los dientes apretados", Oltra los separó para "morder la injusticia" y anunciar su regreso.