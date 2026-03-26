Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a facilitar todos los recursos necesarios a las comunidades autónomas para extinguir los incendios que asolan España y ha propuesto un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática que deje fuera la lucha partidista.
En una declaración tras visitar las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense, Sánchez ha señalado que hay que mejorar las capacidades para luchar contra los fuegos por el agravamiento de los efectos de la emergencia climática.
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