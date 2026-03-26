Directo | Carlos Cuerpo nuevo vicepresidente primero y Arcadi España nuevo ministro de Hacienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado a la vicepresidencia primera del Gobierno al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y situado a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, como nuevo ministro de Hacienda. Son los dos cambios que ha comunicado este jueves el jefe del Ejecutivo en una remodelación obligada por la salida de la que era vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Una vez que el Ejecutivo logró el respaldo del Congreso al decreto con las medidas por la guerra, el presidente puso rumbo al siguiente paso y convocó para dar cuenta de la remodelación su Gobierno y adaptarlo a la marcha de su 'número dos'. Para su relevo en la vicepresidencia primera ha optado por un perfil más técnico que político, puesto que Cuerpo no tiene carné socialista. Una decisión que da cuenta del interés por mantener los buenos datos económicos en la recta final de la legislatura ante un contexto de incertidumbre por las consecuencias de la guerra. De hecho, el titular de Economía había recibido el encargo de encabezar al área económica del Ejecutivo para desplegar el paquete de medidas anticrisis.

Se recupera así un modelo como el seguido con Nadia Calviño, que ostentó en la vicepresidencia primera la cartera de Economía. Como Cuerpo, tampoco tenía carné del PSOE y destacó por un perfil más técnico que político. Con todo, el temple del titular de Economía y su perfil lo ha dotado de una mayor capacidad para la búsqueda de consensos, como ocurrió con el plan contra los aranceles impuestos por Donald Trump.

El jefe del Ejecutivo se ha dado un margen de casi tres días desde que Juanma Montero avanzó la convocatoria electoral la noche del pasado lunes. Después del Consejo de Ministros del pasado martes, en el que Montero se despidió del resto de ministros, Sánchez se centró antes de los cambios en su comparecencia el miércoles en el Congreso para dar cuenta de la posición de España en la guerra de Irán y este jueves en el pleno para la convalidación del decreto anticrisis, que ha tenido luz verde.

La sensación dentro del Consejo de Ministros era que, como ha sucedido a lo largo de la legislatura por otras salidas obligadas, los cambios serán quirúrgicos. Esto es, acotados a las carteras que deja la vicepresidenta primera y responsable del departamento de Hacienda.

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Lo que no hará Montero es dejar su acta de diputada. La conservará hasta que se conforme el parlamento andaluz. Si renunciase antes tendría que incorporarse a la plaza de médico que tiene asignada en el hospital Virgen del Rocío.