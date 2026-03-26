La Junta Electoral Central impide ahora votar con las aplicaciones digitales del DNI

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado suspender una decisión suya previa en la que permitía la utilización de las aplicaciones “MiDGT” y “MiDNI” para poder ejercer el derecho al voto, presencialmente o por correo. Toma ahora la decisión hasta que "se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".

A esta resolución, con fecha 26 de marzo, llegan los miembros de la JEC tras atender los escritos presentados por el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Fernando Ortiz; la Dirección General de Política Interior- dependendiente del Ministerio que encabeza Fernando Grande Marlaska-, el Partido Popular y "otros", para "asegurar al máximo la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral".

La JEC suspende esta fórmula de acreditación digital "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura", dice la resolución. Gasta nueva decisión, no se podrá votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo con las aplicaciones oficiales del DNI ni del carné de conducir. "No es que el DNI digital no sea seguro -indica a este diario un experto de Interior-, sino que faltan indicaciones a los presidentes de mesa para que utilicen, obligatoriamente, los sistemas de verificación que lleva incorporada la aplicación".

Ese temor, que no en todas las mesas electorales se conozca bien la aplicación ni haya normativa actualizada sobre verificaciones de DNI digital, fue expresado por diversas fuentes de la Seguridad del Estado después de que, en las recientes elecciones autonómicas de Castilla y León, fuera puesto en tela de juicio el MiDNI por ser falsificable -solo su apariencia- con ayuda de programas simples de inteligencia artificial.

Un lector de QR por mesa electoral

Según informaron desde la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular había solicitado ante la Junta Electoral Central la suspensión del uso de la aplicación miDNI para la identificación de votantes en la urna en procesos electorales "ante las dudas y la alarma social que se ha generado", dicen, tras conocerse que "no es necesario verificar la identidad a través de un código QR actualizado, que es lo que serviría como garantía y mecanismo de autenticidad del documento".

En tal caso, desde el PP consideraban que si mantenía su uso debía colocarse "un dispositivo por cada Mesa Electoral con acceso a la aplicación para poder realizar la comprobación adecuada y suficiente por medio del código QR, a través de una comunicación segura y en tiempo real con los servidores del Ministerio del Interior".

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"El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo está generando problemas y desconfianza. Unos problemas que no existen en los países de nuestro entorno porque ningún país europeo utiliza mecanismos electrónicos de identificación para votaciones presenciales", insistían desde el PP antes de conocerse la resolución de la JEC.