En directo | Sánchez cifra el coste de la guerra para España en 5.000 millones diarios y acusa a Feijóo: “Callar ante la guerra es complicidad”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tardó poco más de un minuto en enarbolar el "no a la guerra" durante su comparecencia este miércoles en el Congreso para dar cuenta sobre la posición de España ante el conflicto en Oriente Medio. Lo hizo trazando una línea de puntos con la guerra de Irak y la actual de Irán, anteponiendo que él mismo estuvo salió entonces a movilizarse en las calles contra la decisión del entonces presidente, José María Aznar, de meter a España en aquella guerra al lado de EEUU. Un antagonismo que ha recuperado para situar a Alberto Núñez Feijóo como heredero de aquel belicismo y contraponerlo a la posición actual de su Ejecutivo. Tras resumir las consecuencias de la guerra de Irán, en número de víctimas, desplazados y coste económico, se lanzó a acusar al líder del PP de "contribuir con su silencio".

"Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad", reprochó mirando a la bancada de la derecha. Frente a ello, y más allá de la posición discursiva, defendió el rechazo al uso de las bases de Rota y Morón por parte de EEUU. "No ha sido fácil", reconoció, "pero lo hemos hecho porque así lo permite el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en esta guerra".

Los mayores aplausos de su bancada vinieron tras envolverse nuevamente en la bandera, como en la última campaña de Castilla y León, para asegurar que "es un orgullo ser español". En un juego constante de contraposiciones, señaló que "patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles ni de los europeos". En este sentido, destacó que "España es hoy una referencia internacional en defensa de la paz y el derecho internacional".

Sánchez ha puesto en valor su plan anticrisis para combatir las consecuencias de la guerra, pero sin dejar de reconocer que dependiendo de su duración el golpe está todavía por medir. Por el momento, cifró en 5.000 millones de euros diarios las pérdidas de las empresas españolas. "El diésel y el gas han llegado a subir un 35 y 95% respectivamente. Y el IBEX 35 ha acumulado una caída del 9%. Eso significa que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto".

En clara referencia a Feijóo, defendió que ser aliados [de EEUU] no significa obediencia ni seguidismo ciego. Significa lealtad a unos principios. Significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado. Y decirle a tu socio la verdad, aunque sea incómoda para él: que esta guerra es un inmenso error cuyo coste humanitario y moral, económico y securitario no aceptamos ni estamos dispuestos a pagar". Finalmente, cerró su primera intervención comprometiéndose con que "España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad".

Aunque el paquete de medidas incorpora algunas de las propuestas del PP, como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, desde Génova dejan en el aire que vayan a votar a favor de la convalidación del real decreto ley y recomiendan al Gobierno que amarre los apoyos de sus socios parlamentarios.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, celebró este martes que el Gobierno asumiera las bajadas fiscales propuestas por el PP, pero pidió valorar la conveniencia de hacer permanentes algunas de ellas e ir más allá incluyendo, entre otras, la deflactación de IRPF. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamó además al Ejecutivo aplazar la votación a abril para incluir estas medidas reclamadas por los 'populares'.

Apoyos al decreto anticrisis

En Moncloa consideran que ya tienen los votos suficientes para convalidarlo y por eso lo llevan de inmediato a la Cámara Baja, menos de una semana después de aprobarlo en Consejo de Ministros, aunque previsiblemente Sánchez volverá a pedir responsabilidad a Feijóo ante una crisis que, según viene advirtiendo, tendrá consecuencias en el bolsillo de los españoles.

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En primer plano, Míriam Nogueras, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al fondo. / José Luis Roca

Precisamente, la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, aseguró que su partido apoyaría el decreto anticrisis si incluye entre las medidas que los autónomos que facturen menos de 80.000 euros no paguen IVA, una medida que el PSOE también confirmó que apoyaría.