Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fin huelga médicosPuerto de Vigo, líder en automociónERE Stellantis VigoMultas Agresión SanitariosManuel BragadoFernando Franco, Vigués Distinguido
instagramlinkedin

Congreso

Feijóo a Sánchez: "Ahórrese sermones, decimos no a la guerra y no a su Gobierno"

Feijóo, en su réplica a Sánchez, le acusó de hacer oposición al Gobierno de Aznar y le instó a no dar lecciones, dejando claro que el PP se opone tanto a la guerra como a la gestión del actual presidente.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / Europa Press

Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, lanzó una dura réplica a Pedro Sánchez tras el discurso inicial del presidente del Gobierno enarbolando el 'no a la guerra' y atacando a José María Aznar por su apoyo a la guerra de Irak del año 2003. Feijóo comenzó reprochándole que hiciese "oposición al Gobierno de hace veintirés años" y le acusó de intentar emular a Pablo Iglesias, aunque le advirtió que el ex líder de Podemos "es más auténtico".

Sintetizando su posición, Feijóo le espetó: "Ahórrese los sermones. No vamos a elegir entre la guerra y sus gobiernos". Y abundando en la idea, remarcó: "Decimos no a la guerra y no a usted".

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents