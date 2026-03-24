Muertes en pandemia
Un juez añade el delito de prevaricación a la imputación que ya pesa sobre un ex alto cargo de Ayuso por las muertes en residencias
El PSOE pidió ampliar la acusación por las órdenes dadas a hospitales y residencias
El juez de Civil e Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Getafe, Luis Carlos de Isidro, ha aceptado la ampliación de denuncia presentada por el PSOE en la Comunidad de Madrid contra el que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur, firmante de los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia de covid. Al delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria por el que ya está siendo investigado en relación con la muerte de ancianos en diferentes residencias suma ahora el de prevaricación administrativa.
Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez realiza una admisión parcial de la petición del PSOE e indagará sobre la posible responsabilidad de este ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con todas las órdenes que se dieron "respecto de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos" dadas al Hospital de Getafe y a una de las residencias de esta localidad, 'Los Ángeles', donde se produjeron fallecimientos.
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