Presidenta encargada
Delcy Rodríguez informa que una delegación diplomática de Venezuela viajará a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada adelantó "esta nueva etapa" durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal
Caracas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.
"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
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