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Presidenta encargada

Delcy Rodríguez informa que una delegación diplomática de Venezuela viajará a EEUU para el inicio de relaciones

La presidenta encargada adelantó "esta nueva etapa" durante un encuentro con inversionistas, transmitido por el canal estatal

Delcy Rodríguez informa que diplomáticos viajarán a EE.UU. para el inicio de relaciones

Delcy Rodríguez informa que diplomáticos viajarán a EE.UU. para el inicio de relaciones

Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo.

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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