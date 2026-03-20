CHOQUE EN EL GOBIERNO
Sumar saca pecho de sus "conquistas" en el plan anticrisis tras el pulso al PSOE: "Para eso estamos en el Gobierno"
Los ministros de Sumar celebran el desenlace de órdago, que retrasó dos horas el Consejo de Ministros extraordinario
Sumar da por ganada la batalla librada este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. El desencuentro llegó al límite con el PSOE, que rechazaba incluir medidas de vivienda en el decreto con ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán, llevó a los ministros del ala minoritaria del Gobierno a plantar al ala socialista en Moncloa, obligando a retrasar la reunión de Gobierno dos horas y forzando una negociación in extremis, que se ha saldado con la inclusión de la prórroga de contratos durante dos años en un decreto aparte y la vinculación de la bajada del IVA al control de los márgenes empresariales. Un resultado que sabe a victoria en las filas de Yolanda Díaz, donde consideran "conquistas" los logros arrancados a Moncloa.
"El Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas. Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", defendió en redes el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, encargado de negociar la parte de vivienda.
"Para esto estamos en el Gobierno", argumentó también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. "Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente", detalló.
También la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de IU, sacó pecho del acuerdo alcanzado. "Hemos conseguido un acuerdo para evitar precios abusivos de las empresas y para prorrogar los contratos de alquiler. Un Gobierno que protege a la gente. Esa es la única opción".
"El PSOE quería un Escudo Social diseñado por Feijóo. Sin embargo, Sumar ha conseguido un escudo para proteger a la gente de nuestro país", defiende el partido de Yolanda Díaz en un mensaje remitido a sus seguidores.
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