El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los combustibles para frenar la escalada de precios

El Consejo de Ministros extraordinario que se celebra este viernes aprobará un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y también una reducción del impuesto especial de los hidrocarburos con el objetivo de frenar la escalada de precios de los carburantes de las últimas semanas, según confirmaron fuentes gubernamentales.

El Gobierno se vuelca así en aplicar rebajas fiscales en los combustibles para paliar con efecto inmediato el impacto del encarecimiento en particulares y profesionales, y descarta así la aplicación de descuentos obligatorios (los famosos 20 céntimos por litro) como los que aprobó en la pasada crisis energética tras la invasión militar rusa de Ucrania.

El Ejecutivo también incluirá en el paquete de respuesta integral rebajas fiscales en la factura eléctrica. El Consejo de Ministros extraordinario dará luz verde a la suspensión temporal del impuesto del 7% a la producción de la electricidad para bajar la factura de la luz. Las eléctricas y la gran industria reclaman desde hace tiempo la eliminación definitiva de este gravamen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas (Bélgica). / FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará cuenta de las medidas aprobadas e incluidas en un real decreto-ley en una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa a partir de las 11 horas. En el paquete, tal y como han ido insinuando estos días desde el ala socialista del Ejecutivo, no hay ninguna medida relacionada con el precio de la vivienda como ha reclamado - y sigue presionando- insistentemente el sector minoritario -Sumar- de la coalición.

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