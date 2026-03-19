Sara Fernández

Ayuso defiende a Ana Millán en la Asamblea de Madrid y se ensaña con la "izquierda extrema caviar"

Defensa cerrada de Isabel Díaz Ayuso y de todo el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid a la vicepresidenta de la cámara y número tres del PP regional, Ana Millán, tras el archivo de la causa que se seguía contra ella por supuestas irregularidades en contrataciones cuando era concejal en Arroyomolinos. Después de que los diputados populares la recibieran a Millán con una ovación, la presidenta madrileña ha criticado a PSOE y Más Madrid por avivar la causa. "A Miguel Ángel Rodríguez no le persigue la justicia, le persigue la izquierda. Admítanlo, si son ustedes los que están detrás, como ocurre con el caso de Ana Millán", ha indicado. "Debería darles vergüenza siquiera intentar mirar a esa mujer a la cara", ha añadido después. Más información