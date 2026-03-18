Bustinduy rechaza sustituir a Yolanda Díaz como líder de Sumar: "No es mi papel"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, rechaza ser el líder Sumar y sustituir en el cargo a Yolanda Díaz, que anunció en febrero que no repetirá como candidata del espacio político en las próximas generales. El dirigente es una de las figuras que más consensos generan entre los cuatro partidos, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar. Sin embargo, el ministro se ha venido autodescartando en los últimos meses en privado, y este miércoles lo ha hecho de forma tajante y públicamente: "No es el papel que yo deba asumir".

Todas las fuerzas de la coalición coincidían en situar a Bustinduy como posible candidato, por ser un cuadro más o menos independiente, no adscrito pertenece claramente a ninguna cuota, y después de haber liderado algunas de las negociaciones más relevantes del Gobierno. La última, la negociación del decreto antiiflación a raíz de la guerra de Irán, donde reclaman incluir la prórroga de 600.000 contratos de alquiler firmados en 2021 y que expiran a lo largo de este año

Las peticiones para que asuma el cargo han llegado en los últimos meses por parte de distintos sectores y a nivel informal a Bustinduy, que siempre ha rechazado el nuevo papel.Tras publicarse la existencia de estas peticiones, desde la coalición de izquierdas han negado en un comunicado que se haya producido una petición de carácter formal al ministro.

"Con todo el respeto y la admiración a Pablo Bustinduy y plenamente convencidos de su capacidad de liderazgo —como también del de otras muchas personas", sostenían este martes a última hora, "los partidos que integramos la coalición plurinacional no hemos realizado ninguna petición en ese sentido, ni a él ni a ninguna otra persona", defendían fuentes de la coalición, en un intento por quitar presión y facilitar un posible cambio de posición del candidatable. Sin embargo, ha sido el propio Bustinduy el que ha vuelto a dejar clara su posición.

Noticias relacionadas

En declaraciones a periodistas a su llegada al Congreso este miércoles, el titular de Derechos Sociales ha rechazado asumir el liderazgo de la nueva alianza de izquierdas que se lanzó el 21 de febrero. "No me han hecho ese ofrecimiento", insistió el político, que insistió en que se había autodescartado "muchas veces". "No es el papel que yo debo asumir", resumió.