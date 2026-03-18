Aldama entrega en la Audiencia Nacional el sobre con el que sostiene puede probar la financiación ilegal del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ya tiene en su poder el sobre con el que el comisionista Víctor de Aldama sostiene que puede probar la presunta financiación ilegal del PSOE, una acusación recurrente por su parte desde que abandonó la prisión tras empezar a colaborar con la justicia en noviembre de 2024. La entrega se ha producido de forma secreta después de una primera citación por parte del titular del antiguo Juzgado Central de Instrucción número 2, que acabó siendo anulada, confirmaron a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

De esta forma la prueba esgrimida por el comisionista para intentar volver a negociar con la Fiscalía Anticorrupción quedará aportada en la causa en la que se investigan los pagos en efectivo que realizaba el PSOE a sus cargos y empleados. Es una pieza desglosada del caso Koldo que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha declarado bajo secreto.

El empresario se refirió al sobre que ahora se le reclama durante su declaración ante el juez Santiago Pedraz, en el caso en el que se investiga un fraude fiscal de hidrocarburos superior a los 180 millones de euros, el pasado 29 de enero. "Si no les importa es algo que tenemos que negociar con ustedes directamente, estamos hablando de financiación ilegal del partido. Es relativo al negocio de hidrocarburos con financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista", respondió de forma literal al fiscal Anticorrupción Luis Pastor, para a continuación señalar que quien le facilitó esa documentación de la petrolera venezolana PDVSA había sido la entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.