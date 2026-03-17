Koldo intenta evitar su juicio 'in extremis' esgrimiendo supuestas 'filtraciones' sobre pagos en efectivo y la implicación de la expresidenta de Adif

El que fue hombre para todo del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, ha presentado en el Tribunal Supremo su último intento para tratar de frenar el juicio por la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes durante la pandemia, que está previsto que comience el próximo 7 de abril. A lo largo de 57 páginas el exasesor plantea un incidente de nulidad de actuaciones, imprescindible para poder acudir al Tribunal Constitucional, en el que reprocha al Tribunal Supremo ignorar "hechos relevantes", cuya defensa ha aportado, como lo que califica de "filtraciones" a los medios y la investigación que se desarrolla en la Audiencia Nacional, en la que un último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aprecia indicios contra la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la defensa de Koldo García afirma que "el auto impugnado ha ignorado sistemáticamente cuatro hitos procesales basados en hechos nuevos relevantes comunicados por esta defensa con posterioridad a la vista de cuestiones preliminares, que por su relevancia para los hechos que se van a enjuiciar, alteran la base del enjuiciamiento", por lo que sostienen que el Supremo debía haber tenido en cuenta.

El primero es el Informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 24 de febrero que "acredita que la Audiencia Nacional sigue investigando" a Koldo García "por los mismos ingresos en efectivo y operativa patrimonial que aquí se enjuician, esto es, derivados supuestamente por los contratos de material sanitario durante la época de la pandemia, existiendo una duplicidad procesal prohibida por la Constitución", hechos que denuncia que "la Sala no ha valorado". En ese informe se apreciaban indicios que vinculaban a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera con los presuntos amaños en las contrataciones de las que se imputa a Koldo, Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.

Además de insistir en que sigue sin disponer de una "copia de las actuaciones digitales" que le fueron intervenidas, lo que le genera indefensión y "convierte el calendario de sesiones en una 'vía de hecho' hacia la condena sin defensa", sostiene que 'El Español' está publicando whatsapps Koldo, a los que su defensa no tiene acceso. "La justicia no puede ser un espectáculo de filtraciones interesadas mientras se restringe el acceso al sumario a quien se juega su libertad", argumenta la abogada Leticia de la Hoz. También se remite a otra de 'El Debate', que sostiene explicaría los pagos en efectivo de Transportes que recibió Koldo García.

En opinión de la defensa, "el Tribunal Supremo ha optado por ignorar, marginar o derivar a otros órganos la información vital" que le ha "proporcionado mediante escritos presentados fuera del rígido y estricto corsé de la audiencia preliminar, a pesar de tratarse todos de hechos nuevos relevantes ocurridos con posterioridad" a su celebración. Argumenta que "la propia resolución evidencia una sistemática negativa a hacerse cargo de la realidad procesal y probatoria" que esa parta ha "ido actualizando mediante escritos continuados. El ejemplo más flagrante de la vulneración" de su "derecho de defensa, es el trato que el tribunal da" al escrito con el que alertaba de un "problema técnico insalvable": la imposibilidad de abrir los dispositivos devueltos por el antiguo Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, tras ser examinados por la Guardia Civil.