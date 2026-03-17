Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, niega "el supuesto sobreprecio" en la venta de su consultora de renovables a Forestalia

Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente por el PAR, niega que la venta de su consultora de renovables a Fernando Samper tenga "un sobreprecio" o se hiciera por "el pago de unos supuestos servicios", algo que considera "inconcebible". El antiguo responsable político dirigió Viadós -luego Athmos Sostenibilidad- junto a su viceconsejero Luis Marruedo y su jefa de gabinete Ana Cristina Fraile. Todo se enmarca en la investigación de la UCOMA en torno a Forestalia, que incluye un amplio dossier sobre la venta de Athmos, ya que la Guardia Civil considera que los cuatro millones de euros superan en más de 430.000 euros lo acordado por las partes.

Boné, en un escrito enviado a este medio de comunicación, defiende sus responsabilidades en el Gobierno de Aragón y garantiza que "jamás" tuvo relación con Forestalia: "Se constituyó en ese mismo año 2011 (cuando Boné dejó la DGA) y no fue hasta cinco años después cuando comenzó su visibilidad y notoriedad pública". "Tampoco tuvimos relación con ningún proyecto de energías renovables que luego haya acabado en la órbita de Forestalia", defiende el exconsejero.

El antiguo responsable del PAR argumenta que la creación de Viadós se dio "dentro de la más estricta legalidad y cumpliendo con la normativa de incompatibilidades" y que su creación fue por "la demanda de servicios por diferentes empresas y promotres". Sí admite, unos párrafos más adelante, que Forestalia era "el principal cliente" de la empresa que finalmente acabó controlada por Fernando Samper.

Para Boné es "inconcebible" que la compraventa de Viadós en 2018 fuera "el pago de unos supuestos servicios, sencillamente inexistentes". El exconsejero autonómico critica que el estudio del comercio con su mercantil forme parte de las diligencias del Clúster del Maestrazgo, que podría derivar en nuevas investigación. "Es cuanto menos paradójico, cuando la andadura administrativa de este clúster empezó en 2019", dice Boné.

"Vendimos nuestra empresa en el año 2018 porque el propietario de Forestalia nos hizo una oferta que aceptamos", admite el exconsejero, que defiende que entonces su empresa "tenía ya una gran experiencia en tramitación de proyectos de energías renovables y cerca de 30 trabajadores en nómina" y considera que Samper dio este paso para "adquirir ese activo inmaterial y evitar que se trabajase para sus competidores".

Boné comenta que hasta diciembre de 2019 estuvo "colaborando" con Forestalia, en el marco de "proyectos que había coordinado" y con "un contrato específico de prestación de serivicos como autónomo". El exdirigente del PAR asegura que en diciembre de 2019 dejó de tener "relación alguna" con el gigante aragonés de las renovables. "Los pagos de más que se atribuyen en el informe del UCOMA se corresponden exactamente con las sumas de las trece facturas emitidas como autónomo, de las que el UCOMA y/o el Banco de España tienen que tener conocimiento (bastaba con mirar con qué se correspondían esos pagos)", asevera Boné.

Por último, el exdirigente del PAR dice que los tres socios facturaron a Viadós y no a Forestalia hasta que la empresa fue vendida. Para Boné, "el pago de más" que se le atribuye "se debe a las prestaciones profesionales de dos de los socios" a otros servicios profesionales al margen de la venta de Viadós.

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Sin embargo, según los agentes de la Guardia Civil, la información encontrada el pasado 3 de marzo sirve para "haber documentado nexos de unión entre diferentes actores incorporados en las presentes diligencias". La UCOMA recuerda que estos tres exmiembros del PAR estuvieron "ligados de algún modo u otro en su anterior etapa en la Consejería de Medio Ambiente de Aragón de la que depende el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)".