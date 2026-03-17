Caso Koldo
Acciona Construcción denuncia ante la Fiscalía los contratos con Servinabar de Sant Feliu y Logroño, al detectar "mendacidad y ocultación"
Acciona Construcción cifra sus pagos a la empresa vinculada a Santos Cerdán a 6,8 millones frente a los 10,2 identificados por la UCO como abonos
El juez pide información a más de una veintena de bancos sobre los pagos vinculados a Acciona de la trama Koldo-Cerdán
La UCO detecta que el ex director de Carreteras cobró 25.440 euros de una empresa a la que otorgó una obra de 92 millones
Acciona Construcción ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción dos de las obras a las que concurrió en UTE con Servinabar, la empresa de Joseba Antxon Alonso, cuya titularidad la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también atribuye en parte al exsecretario general del PSOE Santos Cerdán. Se trata en concreto de las relativas al soterramiento de la línea del tren a su paso por Sant Feliud de Llobregat (Barcelona) y de una variante de Logroño.
El informe aportado por la constructora en la que cuatro exresponsables han resultado imputados en el caso Koldo se fija en ambas obras y afirma que en ellas "se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades, como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder". Añade, no obstante, que "el modus operandi resultó indetectable [...], precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación, probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse del irregular proceder".
El documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está suscrito por los abogados de Acciona Construcción, Ignacio Ayala y Javier Sánchez-Vera. En él se cifra en 6.842.998 euros los pagos que entre 2015 y 2025 realizó a Servinabar frente al total de 10.286.974 euros identificado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en sus informes, lo que representa un 67% de los abonos. El informe precisa que ha sido realizado "a partir de las 174 empresas identificadas con vínculos mercantiles relacionados [...] y tras obtener la base de datos de facturación de proveedores de Acciona Construcción", a la que facturaron un monto total 163.481 millones de euros.
Sant Feliu
Respecto a las obras bajo sospecha por la propia constructora, el juez que instruye el caso, Ismael Moreno, señala en su auto que el contrato que tenía por objeto la ejecución de las obras para la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat aprobó una primera modificación el 15 de julio de 2022; supuso un incremento del precio del contrato (IVA excluido) de 10.266.156 euros, por lo que quedó fijado en 62.026.420 euros. Es decir, supone un incremento del 19,83%, lo que supone casi el límite previsto del 20%, que hace obligatorio disolver el contrato.
Sobre esta obra Acciona afirma que "analizados los 18 informes llevados a cabo por Servinabar al amparo de este contrato resulta extraño que esos informes excedieran del marco contractual comprometido, lo que ocasionó la revisión de los mismos tras lo que se constató que esos informes periódicos, en realidad resultaban de consolidar información elaborada" por la propia constructora que hace ahora el informe "sobre calidad y seguimiento de obra".
En relación con la obra sospechosa a ojos de Acciona Construcción en Logroño, con un valor de 1.928.980 euros, el informe se remite a los propios registros de la compañía, en los que se dice que la vía de pago de "Confirming" ha sido procesar el pago de facturas a Servinabar por importe total de 1.957.626 euros, lo que arroja una diferencia de 28.646 euros con relación a lo indicado en el informe realizado en su día por la UCO.
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