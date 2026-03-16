Sánchez responde a las amenazas de Trump que las relaciones comerciales con España se abordan en el marco de la UE

Pedro Sánchez se reafirma en su posición crítica con Donald Trump y se lanza a contraponer modelos en un momento de división interna en la UE ante el cuestionamiento del multilateralismo. Acerca de las amenazas del mandatario norteamericano de romper relaciones comerciales por impedir el uso de las bases de Rota y Morán para la guerra de Irán, el jefe del Ejecutivo ha replicado en una entrevista al pódcast británico 'The Rest is Politics' que las relaciones comerciales se abordan en el marco de la UE.

Si bien pone de manifiesto que España, como parte de la Unión Europea, quiere mantener las relaciones con EEUU, llama a reforzar la unidad europea. En esa línea, afea que fue Trump quien inició una guerra comercial con sus aliados y es quien se enfocaría a “debilitar y socavar” el orden internacional en asuntos como Ucrania, Gaza e Irán. Por ello advierte el ascenso de las fuerzas patrióticas europeas y de ultraderecha, cercanas al movimiento MAGA, con una visión nacionalista que debilitaría a los Veintisiete.

En la entrevista con los británicos Rory Stewart y Alastair Campbell, quienes sitúan a Sánchez como la principal némesis en la UE de Trump, el presidente del Gobierno reclama aprender de las lecciones tras la guerra de Irak de 2003, enarbolando el ‘no a la guerra’ y la necesidad de cumplir con el derecho internacional. "No trajo nada bueno para Oriente Medio, ni para Europa ni para el mundo entero", subraya para reclamar que se busquen otras salidas no belicistas. De ahí que defienda que "España ha dado un giro respecto a estas guerras ilegales".

En este contexto, vuelve a rechazar el incremento del gasto en defensa al 5%, como reclama Trump y consensuaron los países de la Alianza en su última cumbre. Según el jefe del Ejecutivo, situar el gasto en el 2,1% del PIB está basado en datos calculados acorde a las capacidades que España necesita para afrontar sus desafíos en el marco de la OTAN. Asimismo, Sánchez pone en valor que en los ocho años que lleva al frente del Gobierno se ha triplicado el gasto en defensa y han sido desplegados más de 3.000 soldados en diferentes misiones de la Alianza, especialmente en el Flanco Este.

Ante el planteamiento de Trump de romper relaciones comerciales, desde el Gobierno se avisó también a la administración norteamericana que "deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU".

Sánchez aprovecha la entrevista para lanzar un guiño a los laboristas británicos. “Con todo el debido respeto, mi esperanza es volver a tener al Reino Unido dentro de la Unión Europea”, apunta tras calificar el Brexit como una pérdida tanto para Londres como para Bruselas. Nuevamente, carga contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por el “genocidio” en Gaza, al tiempo que reitera la condena de los ataques de Hamás en octubre de 2023, y sitúa a su gobierno más aislado internacionalmente que antes de invasión.

Cumbre de líderes progresistas

Pedro Sánchez ya se lanzó a capitalizar la oposición a Trump y reforzar su mensaje contra la guerra tras el secuestro de Nicolás Maduro y las amenazas expansionistas de Trump sobre Groenlandia, pero ahora ha endurecido el discurso. Con la tesis en Moncloa de que la demoscopia los acompaña - el CIS está preguntando por la guerra de Irán para su próximo estudio-, las críticas en solitario a la escalada bélica en Oriente Medio se convierten en una bala para movilizar al electorado progresista.

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Sánchez está tratando de sumar apoyos internacionales a su ‘no a la guerra’. De cara a encabezar la oposición a la administración de Donald Trump, el tercer fin de semana de abril será el anfitrión de una cumbre de líderes progresistas en Barcelona. La iniciativa ‘Movilización Progresista Global’ busca establecer un marco de colaboración entre diferentes gobiernos y líderes progresistas para crear una suerte de contranarrativa de los movimientos que ponen en tela de juicio las instituciones y la democracia misma, en clara referencia a la Administración de Donald Trump. Bajo la tríada de la defensa del multilateralismo, los derechos humanos y el derecho internacional.