Azcón no aclara si quiere a Vox dentro del Gobierno de Aragón y afirma que "la pelota está en el tejado" de los de Abascal

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, no ha aclarado este lunes si quiere compartir Ejecutivo autonómico con Vox o prefiere que la ultraderecha apoye su futuro Gobierno desde fuera. Azcón ha asegurado que "la pelota está en el tejado" del partido de Santiago Abascal antes de la Junta Directiva Nacional popular. El político aragonés ha celebrado la victoria electoral de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y ha insistido en "las negociaciones a fuego lento" con la ultraderecha por el futuro Ejecutivo.

El jefe en funciones del Ejecutivo aragonés ha dicho que "lo primero" que tiene que suceder es que "Vox diga qué es lo que quiere", sobre si la ultraderecha prefiere entrar en los Gobiernos autonómicos u ofrecer un apoyo externo al PP. Azcón ha calificado de "evidente" que los dos partidos tendrán que "ponerse de acuerdo en medidas y tener aprobado un Presupuesto", pero también ha reclamado a Vox decir "qué es lo que quiere hacer en el futuro".

El líder del PP en Aragón ha recordado a la ultraderecha que "gobernar es difícil" y ha asegurado que gestionar una consejería es "extraordinariamente complicado porque hay que tomar decisiones". Azcón ha puesto como ejemplo de departamentos los de Bienestar Social o Medio Ambiente, carteras muy criticadas por Vox en los últimos años y que la ultraderecha no ve con malos ojos para asumir en futuros Gobiernos. Aunque fuentes de Vox insisten en que "el reparto" de responsabilidades aún no forma parte de la conversación, centrada en los cambios en las políticas.

Azcón ha aseverado que "no es lo mismo que Vox quiera quedarse fuera o quiera entrar en los Gobiernos" y ha insistido en que es "una decisón que tienen que tomar ellos". El presidente popular ha dicho que "tarde o temprano" la ultraderecha tendrá que enfrentar esa opción, porque "tendrán que contarle a los españoles si quieren ser un partido de Gobierno o se sienten más cómodos en este momento".

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"Lo que ahora toca es que sepamos qué es lo que quieren", ha resumido Azcón, que ha recordado que Vox ya estuvo en el Gobierno de Aragón, desde agosto de 2023 hasta julio de 2024. "Se fueron pensando más en sus propios intereses políticos que en lo mejor para la comunidad autónoma, pero el momento político ahora es distinto y la pelota está en el tejado de Vox", ha finalizado Azcón, que ha vuelto a preguntar a los de Santiago Abascal "si quieren mojarse, que es lo verdaderamente difícil en política".