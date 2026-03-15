Sara Fernández

Carlos Martínez, a Mañueco: "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco"

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones autonómicas de Castilla y León, con 33 procuradores (+2), pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía. Más información