Javier Vendrell Camacho

Montero afirma que hay medidas preparadas con atención a los precios por la guerra

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Gobierno tiene preparado el "paquete de medidas" para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y las mismas serán de "diferente intensidad" dependiendo de la evolución de los precios.