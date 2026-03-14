Foro de ultraderecha
Milei llama "impresentable" a Pedro Sánchez en su intervención en el Madrid Economic Forum
El presidente de Argentina ha arremetido contra el presidente del Gobierno en un encuentro que reúne a economistas, empresarios y políticos de extrema derecha
EFE
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "impresentable", en su discurso de cierre del Madrid Economic Forum 2026 este sábado en la capital española.
El presidente argentino ha acusado a Sánchez y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".
Milei subió al escenario del foro Madrid Economic Forum 2026 al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.
Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en este mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como "bandido" y llamó a su mujer "corrupta".
El presidente argentino ha hablado de los socialistas como "zurdos roñosos" y ha animado al publico a no dejarse "psicopatear por los zurdos".
Además, ha afirmado que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" y afirmó: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".
Tras ello, ha sostenido entre aplausos: "Si todos cumpliéramos con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".
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