Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-LyonCoches pinchadosDirecto guerra Oriente PróximoPadres PonteareasConsumición mínima baresPodenco Abandonado Mos
instagramlinkedin

Elecciones en Castilla y León

Directo | Sánchez interviene en el cierre de campaña del PSOE en Valladolid

Los actos del expresidente han tenido un gran éxito de público en León, Segovia y Ávila

Ferraz quiere dar el empujón final, sigue confiando en sacar un buen resultado e incluso en superar al PP

DIRECTO | Pedro Sánchez y Carlos Martínez en Valladolid / PI STUDIO

Luis Ángel Sanz

Valladolid

El PSOE echa el resto en las elecciones de Castilla y León. Los equipos de campaña para los comicios autonómicos del domingo 15 de marzo han sumado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al acto del cierre. Zapatero intervendrá en el mitin de este viernes en Valladolid junto al ministro de Transportes, Óscar Puente, el candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La intervención de Zapatero en la campaña ha sido clave para movilizar, según fuentes socialistas. Zapatero se ha volcado y ha estado hasta ahora en tres actos en León, Segovia y Candeleda (Ávila), con gran éxito de público. En la capital segoviana este miércoles, más de 650 personas acudieron a escuchar al exjefe del Ejecutivo y exlíder socialista a pesar de que los afiliados de la provincia son menos.

El acto de Valladolid que cerrará Pedro Sánchez se celebrará este viernes a las 18:00 horas en la Cúpula del Milenio, un escenario icónico para los socialistas que ha acogido todos los actos políticos en la capital castellana del líder socialista incluso desde la campaña de las primarias. Este pabellón de la Exposición Universal de Zaragoza de 2008 fue llevado posteriormente a la capital del Pisuerga y se ha convertido en un talismán para Sánchez y su equipo desde que lo llenó en las primarias de 2017 que ganó a Susana Díaz.

Los socialistas, tanto Ferraz como la dirección autonómica, siguen confiando en obtener un buen resultado este domingo. Sus trackings internos les dan empate técnico con el PP, y en algunos con la lista de Carlos Martínez ligeramente por encima de la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En el PSOECyL y también en la dirección federal el optimismo es evidente y no tiene nada que ver con las sensaciones que tuvieron antes de las elecciones de Aragón o de Extremadura, en las que los socialistas se hundieron hasta su peor resultado histórico.

Noticias relacionadas y más

El PSOE confía en obtener, al menos, los mismos 28 escaños que ya tuvo en 2022 o incluso alguno más. Además, creen que el PP puede bajar de sus 31 procuradores, ya que la subida de Vox podría cambiar el reparto de diputados entre las dos formaciones de la derecha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios heridos y destrozos en el Twenty de Vigo en una pelea entre ultras del Celta y el Lyon
  2. Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
  3. La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
  4. Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
  5. Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
  6. Cortes de tráfico en Vigo: el Celta - Lyon y la llegada de aficionados franceses alterarán la circulación
  7. Panxón estrena el mayor camping de autocaravanas de Galicia con visitas de siete países
  8. Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros

Los técnicos en farmacia de España reivindican en Vigo su «papel crítico» en la seguridad del paciente

Los técnicos en farmacia de España reivindican en Vigo su «papel crítico» en la seguridad del paciente

La UVigo lidera un proyecto sobre la discriminación lingüística en España a la hora de encontrar trabajo o alquilar una vivienda

La UVigo lidera un proyecto sobre la discriminación lingüística en España a la hora de encontrar trabajo o alquilar una vivienda

Stellantis planea dar entrada a inversiones de fabricantes chinos para reorganizar su capacidad industrial en Europa

Stellantis planea dar entrada a inversiones de fabricantes chinos para reorganizar su capacidad industrial en Europa

El juzgado archiva el ataque a la septuagenaria en Mos que trataron de quemar con ácido

El juzgado archiva el ataque a la septuagenaria en Mos que trataron de quemar con ácido

El Gobierno de Vigo niega «opacidad» en la transferencia a Bembrive y acusa al PP de «mentir»

El Gobierno de Vigo niega «opacidad» en la transferencia a Bembrive y acusa al PP de «mentir»

World of Warships y Sabaton se fusionan en otra intensa colaboración para presentar “Yamato”

World of Warships y Sabaton se fusionan en otra intensa colaboración para presentar “Yamato”

DIRECTO | Pedro Sánchez y Carlos Martínez en Valladolid

Tracking Pixel Contents