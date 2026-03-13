Sigue el lío en el PSPV de Almussafes: el alcalde inicia acciones legales contra Morant por llamarle "putero" y le pide 50.000 euros

Nuevo capítulo en la guerra sin tregua del alcalde de Almussafes, Toni González, contra la dirección del partido que le acaba de expulsar por un presunto caso de acoso laboral y sexual. González ha anunciado que inicia acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant, por los "insultos" proferidos contra él con el fin de "preservar su honor" y defenderse de lo que considera una "campaña de desprestigio".

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él y que finalmente ha sido expulsado por el PSOE, ha solicitado en el Juzgado Civil del Tribunal de instancia de Gandia un acto de conciliación previo a interponer una querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias.

En su escrito al juzgado, el alcalde expone que Morant se ha dirigido a él en diversos medios como "putero y acosador laboral y sexual", y añade que es conocedora de que se trata de "hechos infundados", pero ha hecho esas manifestaciones "en términos electoralistas".

Fuentes de la dirección autonómica trasladan que no van a responder a un cargo que está buscando la confrontación con el partido, y vaticinan que esta denuncia quedará en nada. Quieren centrar el foco en el hostigamiento a la presunta víctima que se ha ejercido desde Almussafes, y no en un supuesto conflicto orgánico, que es lo que denuncia el PSPV de Almussafes: una venganza política por respaldar a Carlos Fernández Bielsa y no a la secretaria general Diana Morant.

En este sentido, la Agència Valenciana Antifrau acaba de abrir un expediente sancionador contra el alcalde y la empresa municipal de Almussafes en la que trabaja la primera denunciante del acoso y de la que fue despedida semanas atrás. Antifraude describe un "patrón de represalias continuadas" contra esta empleada municipal.

Mientras tanto, Toni González, que ya está preparando el lanzamiento de un nuevo partido, pide que Morant reconozca en el acto de conciliación que "son inciertos los hechos imputados" y le indemnice con 50.000 euros por los daños que le han causado sus acusaciones, y advierte de que si no lo reconoce y no le indemniza presentará una querella por injurias graves y calumnias.

El alcalde ha señalado en un comunicado que los "gravísimos y reiterados insultos" de Morant hacia él buscan acabar con su carrera política y también le ocasionan "un enorme daño personal, familiar y profesional", además de que han supuesto "un grave daño para la militancia" de la Agrupación Socialista de Almussafes.