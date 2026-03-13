Alfonso Fernández Mañueco: "Vox tiene que decidir si es parte del problema o de la solución"

Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) se presenta por tercera vez como candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Consumado ya en el arte de las campañas electorales, recibe a Prensa Ibérica, en la última semana de la misma en Toro (Zamora), donde le toca el mitin del día. Buen conocedor del territorio (antes de presidir la Junta fue consejero, alcalde de Salamanca y presidente de su Diputación Provincial) explica como si de un perfecto guía turístico se tratase las bondades del pórtico romano de la colegiata de Santa María La Mayor, cuya fachada se observa desde el salón de hotel donde se hace la entrevista. Vestido con pantalones vaqueros claros y americana a cuadros, repasa las vicisitudes de una intensa legislatura, que comenzó con la primera coalición con Vox antes de que los de Santiago Abascal abandonasen todos los gobiernos, y que ha sufrido el impacto de los brutales incendios del pasado verano.

¿De acuerdo con la evolución de la campaña, considera que tendrá mayoría suficiente para gobernar?

Es verdad que salimos a ganar, vamos a por todas y lo estamos dando todo. La acogida de la calle está siendo muy buena, estoy con mucha ilusión. Tenemos un proyecto de futuro, que es convertir a Castilla y León en una de las tres mejores comunidades de nuestra nación. Y nos respalda un balance de gobierno de cuatro años muy sólido. Vamos a ver qué es lo que ocurre.

Todos los sondeos apuntan hacia un Vox más fuerte que hace cuatro años. ¿Volvería a entenderse con ellos?

Parece que las mayorías absolutas están descartadas y lo que nos van a pedir los ciudadanos es diálogo. Y yo dialogaré con todos, no solo con Vox. Pero, que quede claro, no haré un pacto de gobierno con el socialismo de Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque no es de fiar. Yo no quiero que el modelo de gestión de Óscar Puente se traslade a nuestra región.

¿Cuáles serán sus condiciones para un pacto?

Primero, tiene que elaborarse un proyecto específico que dé respuesta a los problemas de los zamoranos, a los problemas de los mayores, de los territorios y de las personas. Hay que hablar de las competencias de las comunidades autónomas y se debe priorizar la gestión de los servicios públicos, una política económica que siga apostando por el crecimiento, la creación de empleo y el apoyo a las familias, por supuesto. Y, por último, el pacto tiene que ser para cuatro años. Se puede pactar de muchas formas: pacto parlamentario, pacto puntual, pacto de coalición… Pero, lo que no puede ser es lo que nos ha ocurrido en la legislatura pasada, que se salgan a la mitad con una explicación que no ha convencido a nadie. Vox tiene que decidir si quiere ser parte del problema o parte de la solución.

Para Feijóo, parece que Vox es más parte del problema que de la solución. Feijóo habla de un partido que bloquea, de un partido que salió huyendo cuando vio el toro de tener que gobernar.

Bueno, eso no es que lo diga Feijóo, es que son los hechos. Se salieron de los gobiernos en una decisión que tomó la dirección nacional en Madrid. No explicaron nada. Interpretamos que pudo ser por un interés electoral, pero desde luego no pensando en el interés general. En cualquier caso, salieron de aquí dejando tirados a todos. Y, por otra parte, han decidido bloquear Extremadura. Por lo tanto, el 15 de marzo, o se apuesta por la solución o se apuesta por el bloqueo. Que digan alto y claro dónde quieren estar. Que lo digan.

¿Cree que la dirección nacional de Vox es más problemática que la de Castilla y León?

Con respeto a todo el mundo, quien decide las cosas es Vox nacional.

No quiero el modelo de gestión de Óscar Puente para Castilla y León

¿Y usted con qué interlocutor se sentiría más cómodo?

Esa decisión le corresponde a Vox.

¿Tiene buena sintonía con Carlos Pollán?

Cuando se fueron del Gobierno, él se quedó en la Presidencia de las Cortes y tuvimos una relación institucional, digamos, correcta. Aunque hubo cosas en las que recibía instrucciones de arriba. Al que no conozco es al Pollán dirigente político, porque en estos días de campaña no le hemos escuchado muchas intervenciones. Quien manda los mensajes es Abascal o algún miembro de la dirección nacional de su partido.

Usted dice que la dirección nacional de Vox es la que manda por encima de la regional, pero también es verdad que en el Partido Popular ha sido Génova quien ha tomado el mando de las negociaciones en Aragón y Extremadura. Se ha implicado el secretario general Miguel Tellado e incluso se ha publicado un documento marco para esas negociaciones. ¿Se encuentra cómodo en esta posición?

Analicemos los hechos. Lo que aparece en el documento marco puede valer, ante un partido tan jerárquico y centralizado como Vox, como documento para estas elecciones, para las próximas o para las municipales. Todo lo que ahí aparece, o casi todo, son reflexiones que yo ya había hecho hace meses, y de hecho tuve la oportunidad de hablarlo con Feijóo. Es un marco general, pero el proyecto de Castilla y León lo vamos a negociar en Castilla y León. La negociación, si tiene que realizarse, la haríamos desde aquí.

Ese documento enfadó mucho a Santiago Abascal, lo consideró ofensivo. Parece que no están bien las relaciones con el socio que, potencialmente, le puede a usted permitir revalidar el cargo después del domingo.

Desconozco los enojos de Abascal, sinceramente. Lo que yo veo es que algunas de las reflexiones que salen en ese documento marco ya aparecían hace cuatro años en el acuerdo entre el Partido Popular de Castilla y León y Vox.

Desconozco el motivo de los enojos de Abascal

Respecto a su balance de gobierno, si tuviera que enunciar tres actuaciones clave que han cambiado la vida de los castellanos y leoneses, ¿cuáles serían?

En primer lugar, la educación gratuita de cero a tres años. En Castilla y León le damos mucha importancia a la educación, tenemos el mejor sistema de España y uno de los mejores del mundo, y es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. En segundo lugar, en una cuestión tan importante como el transporte y en una comunidad tan dispersa como la nuestra, hemos apostado con claridad por la gratuidad de la movilidad pública con la tarjeta Buscyl, que tiene ya prácticamente 680.000 usuarios. Y, en tercer lugar, la vivienda; seguimos construyendo vivienda pública y ayudando a más de 20.000 familias para que puedan seguir viviendo en sus pisos. En este tiempo, se han emancipado más de 6.000 jóvenes y más de 9.000 mayores pueden seguir viviendo en sus casas.

Los zamoranos focalizan la despoblación como el problema más grave al que se enfrenta la comunidad. En su discurso de investidura de 2019 aludió al reto demográfico como “el mayor desafío al que se enfrenta la comunidad”. ¿Ha mejorado la situación en estos siete años?

Si analizamos los datos de los años en los que yo he sido presidente, vemos cómo recibimos más gente de la que se va. Es verdad que tenemos un problema, que hay menos nacimientos que fallecimientos, pero somos capaces de compensar esa falta de crecimiento vegetativo con las personas que vienen. Es verdad que todavía hay sitios donde tenemos que hacer un esfuerzo mayor, como es el caso de Zamora. Por eso apostados por Monfarracinos, apostamos por Monte la Reina, apostamos por los polígonos industriales. Esa línea de trabajo es la que ha permitido que en Zamora se vaya frenando la despoblación y perseverar en ello hará que la provincia se recupere.

El año 2022 ocurrió una tragedia sin precedentes con la oleada de incendios que asoló la Sierra de la Culebra. ¿Cómo pudo volver a ocurrir en 2025?

Tras los incendios de 2022 adaptamos el operativo a las circunstancias meteorológicas que habíamos vivido en ese 2022. Pero ocurrió que las circunstancias meteorológicas de 2025 fueron absolutamente excepcionales y nada comparables, en modo alguno, con las de 2022. La ola de calor duró más de 15 días, con 0% de humedad, sequedad extrema y unas temperaturas altísimas, a lo que se sumaron unos vientos muy fuertes. Desde el primer momento estuvimos dando la cara con los incendios y el operativo fue uno de los más importantes de toda España. Fuimos capaces de apagar 350 incendios en menos de 20 días. Pero todo el mundo reconoció lo excepcional de las circunstancias meteorológicas.

¿Entonces hay que adaptar el operativo a las circunstancias excepcionales?

Hemos hecho un análisis y hemos incrementado el operativo para algo excepcional. En términos numéricos, hemos pasado de 80 a 120 millones en términos de prevención. El operativo de lucha contra incendios funciona ya desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y en periodo de máxima intensidad hemos reforzado con helicópteros, brigadas, cámaras, drones y maquinaria pesada. Yo espero que nunca volvamos a ver una situación de esa naturaleza.

Las circunstancias meteorológicas de los incendios de 2025 fueron absolutamente excepcionales

¿Ha castigado por su gestión de los incendios al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones sacándolo de las listas?

Las listas son un reflejo de lo que es el nuevo Partido Popular de Feijóo, donde se mezclan perfiles profesionales, personas independientes, jóvenes y otros con experiencia en la política. Y eso es lo que ha ocurrido en León, igual que ha ocurrido en Zamora. Quiñones fue consejero sin ser procurador, y ahora no va en las listas y eso no quiere decir nada. No todos los consejeros son números uno, no todos los consejeros van en listas y no hay que mezclar las cosas.

En Sayago hay vecinos que llevan más de 200 sábados consecutivos manifestándose por el cierre de sus consultorios locales ante la falta de médicos. ¿Cómo piensa solucionar esto?

A mí me gustaría saber qué consultorios son esos a los que no van los médicos. Lo digo para intentar resolverlo.

El caso paradigmático es el de Monumenta, donde pasan revisión una vez cada seis semanas.

Monumenta tiene menos de 50 tarjetas sanitarias. Según las ratios establecidas, que son las mismas desde 1986, es lo que corresponde; no es un problema de que los médicos quieran ir o no. Quien tiene que poner médicos a disposición de las comunidades autónomas es el Ministerio de Sanidad. Le hemos pedido más médicos y no nos los da. Y, no solo eso, sino que la ministra está más preocupada por crear problemas y enfrentamientos con los sindicatos médicos y con los profesionales. Lo que nosotros queremos es proteger a todas las personas que viven en el mundo rural. Por eso, en Zamora habrá un helicóptero solo para la provincia antes del verano. Y nos comprometemos a que haya ambulancias de soporte vital básico en todos los puntos de atención continuada, que en Zamora son tres: Lubián, Corrales del Vino y Santibáñez de Vidriales. Lo fundamental es que cuando haya un problema de emergencia, se atienda de manera inmediata. Volviendo a Monumenta, si hay una urgencia, inmediatamente tiene que acudir la ambulancia o el médico; si es un tema, digamos, ordinario, la persona se tendría que desplazar al centro de salud de referencia, y eso es por el número de tarjetas.

El campo, bastión del Partido Popular durante los últimos 39 años, vive preocupado el despliegue de las renovables. ¿Qué controles se tomarán para evitar desmantelar la actividad agraria de cara a favorecer la producción de energía?

Ya aprobamos una medida para que esto estuviera controlado. Castilla y León es líder en producción de energías renovables y eso tiene que servir para dar servicio a nuestros polígonos industriales. Es verdad que hay que buscar el equilibrio entre la producción de renovables y el campo. Nosotros estamos con los agricultores y ganaderos, siempre lo hemos estado y siempre lo vamos a estar.

Sin embargo, Vox le dice que en Mercosur no se ve esa defensa del campo.

No voy a decir que nuestra hoja de servicios a lo largo de estos años esté inmaculada, pero se puede ver. Siempre hemos estado en las buenas y en las malas, con los agricultores y ganaderos. ¿Quién apostó por los regadíos? El Partido Popular. ¿Quién ha apostado por la modernización de las explotaciones y la incorporación de los jóvenes? El Partido Popular. ¿Quién ha apostado por las concentraciones parcelarias? El Partido Popular. ¿Quién ha estado con los agricultores y ganaderos en la sequía, en la enfermedad hemorrágica, en la gripe aviar, en la peste porcina, en la enfermedad nodular, cuando ha habido inundaciones? Nosotros. ¿Y ellos qué hicieron? Cuando tuvieron la responsabilidad de gestionar las competencias de agricultura y ganadería se fueron a mitad de legislatura al ver las dificultades.

Nosotros siempre hemos defendido al campo, Vox cuando tuvo responsabilidad de gestión en agricultura se marchó

¿Cree que el Partido Popular debería visualizar un discurso en el que, al menos, hubiera algún matiz por la intervención de la administración Trump e Israel en Irán? Máxime cuando las informaciones evidencian que el camino abierto para un cambio de régimen quizá no sea tan sencillo como se pudo pensar cuando se produjo el ataque.

Yo respaldo las actuaciones del presidente nacional del partido. Cualquier persona, la inmensa mayoría de los españoles, coincidimos en que a nadie le gusta la guerra. Es verdad que a nadie le gusta el régimen iraní que masacra a miles y miles de personas solo porque protestan por la alta inflación. Es un régimen despótico que merece todo nuestro desprecio. Y creo que Sánchez no debería utilizar esto para sacar rédito electoral, tiene que pensar en el interés de España. Busquemos una fórmula de equilibrio, de entendimiento, como han hecho Francia, Inglaterra y Alemania, por ejemplo.