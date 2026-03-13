Elecciones en Castilla y León
Abascal, en el cierre de campaña en Castilla y León: "Si la fuerza de Vox es grande, las cosas van a cambiar y de lo lindo"
El líder de la formación garantiza "contundencia y seriedad" en las negociaciones de Gobierno y se erige como la "salvación nacional"
EFE
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes de las elecciones de este domingo en Castilla y León que voten pensando más allá de esta comunidad porque "si la fuerza de Vox es grande, las cosas van a cambiar y de lo lindo" y será el inicio para acabar con el "gobierno criminal" de Pedro Sánchez.
En el acto de cierre de campaña a la elecciones del 15 de marzo, Abascal ha asegurado que el único partido que puede acabar con la "mafia" del PSOE es Vox, porque el PP, y su líder Alberto Núñez Feijóo, "es una estafa".
Ha insistido que lo que se juega en Castilla y León es cuál es la fuerza que puede tener Vox para cambiar las cosas, porque el socialismo y la izquierda "no tienen nada que hacer".
"Este domingo hay que votar pensando más allá. En Castilla y León no hay riesgo de que gobierne la izquierda", ha remarcado.
De este modo, ha asegurado que el día después de las elecciones ofrecerá "la mano de Vox" para construir una alternativa, pero ha advertido de que exigirá una negociación "con garantías" y "plazos".
"Vox va a ser lo más celoso y contundente en estas negociaciones" ha dicho.
Estar en el gobierno no basta, ha insistido Abascal, quien ha asegurado que Vox quiere gobernar para cambiar las cosas y no para no hacer nada, que es lo que hacen los populares, ha advertido.
Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha pedido el voto a favor del "sentido común, prosperidad y un cambio de rumbo en Castilla y León y de España", que llegará cuando Santiago Abascal llegue al Palacio de la Moncloa, ha dicho.
"Lo que estaréis votando será la alegría y el bullicio de los niños, otra vez en sus pueblos, en sus parques, en sus calles, sin tener la preocupación de que les pueda pasar algo o la seguridad de las mujeres caminando tranquilamente por las calles, sea a la hora que sea y vayan como vayan", ha afirmado.
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