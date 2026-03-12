Canarias y Euskadi solicitan la convocatoria de la Conferencia de Presidentes ante la crisis derivada del conflicto en Irán

Los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, han enviado una carta conjunta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidiendo la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes o de un foro similar para analizar las consecuencias de la guerra en Irán y coordinar medidas que mitiguen sus efectos sobre la economía, el tejido productivo y los ciudadanos. La misiva subraya la creciente preocupación por el impacto económico y social que está teniendo la escalada del conflicto bélico en la región, especialmente en los mercados energéticos.

En su carta, los presidentes advierten que la acción militar unilateral está generando incertidumbre a nivel internacional, afectando tanto el derecho internacional como los derechos humanos, y que la situación podría escalar aún más, amenazando la estabilidad global. Además, señalan que el incremento sostenido del precio del petróleo y del gas ya está afectando de manera significativa a la economía europea y española.

El presidente canario y el lehendakari destacan que las islas y las regiones industriales como Euskadi están siendo especialmente afectadas por esta situación. Canarias, por su dependencia del transporte marítimo y aéreo, y Euskadi, por el impacto en la competitividad de las industrias electrointensivas, como consecuencia del aumento de los precios de la energía. Ambos presidentes alertan de que si el conflicto persiste, podría haber una escasez de componentes y una caída de la demanda, afectando a todo el tejido industrial del país.

Medidas de choque

Ante esta situación, y dado que el Gobierno de España ha anunciado que está considerando medidas de choque, Clavijo y Pradales consideran esencial activar de manera coordinada todos los instrumentos disponibles entre los diferentes niveles institucionales para hacer frente a la crisis. Por ello, solicitan la convocatoria urgente de una reunión o foro monográfico, similar a la Conferencia de Presidentes, para evaluar el impacto de la crisis y coordinar acciones eficaces.

En paralelo, el presidente de Canarias ha convocado para la próxima semana dos reuniones en el archipiélago para discutir las posibles medidas a nivel autonómico. La primera será con los portavoces parlamentarios y la segunda con el Consejo Asesor del Presidente, donde participan representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de las islas. Estas reuniones tienen como objetivo debatir cómo mitigar los efectos de la guerra y el aumento del precio de los combustibles, especialmente sobre los sectores más vulnerables.

Noticias relacionadas

La guerra en Irán ha generado un notable encarecimiento del combustible, que se ha convertido en uno de los efectos más visibles de la crisis. El cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del crudo mundial, ha elevado la prima de riesgo y disparado las cotizaciones internacionales, con el barril de petróleo Brent superando los 100 dólares en varias ocasiones. Este aumento, que ya se refleja en los precios del diésel y la gasolina en Europa y Estados Unidos, amenaza con extenderse a sectores clave como el transporte, la aviación y la producción industrial.