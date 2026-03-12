Ayuso defiende su viaje a Nueva York entre gruesos reproches de la oposición: "Somos una región internacional"

El reciente viaje a Nueva York de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la sexta visita que ha realizado a EEUU desde 2019 y la tercera en menos de nueve meses, ha centrado hoy la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid entre gruesos reproches de la izquierda. Mientras Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid, ha acusado a Ayuso de marchar a Nueva York "a vender Madrid a trozos", la socialista Mar Espinar ha llegado a pedirle que se vaya "a chupar botas a Mar-a-Lago y haga el favor de quedarse ahí de una puñetera vez", en referencia al complejo de Florida en que tiene residencia el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Somos una región municipalista, pero también internacional", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que el 64% de la inversión de EEUU en España se realiza en Madrid. "Somos de gran interés para las grandes compañías", ha señalado.

La intervención de Espinar ha sido particularmente dura. La portavoz socialista ha tachado a Ayuso de "ridícula", de "mala persona", de "arrastrarse con el dinero de los madrileños" o de "desalmada". "Relájese, ya se ha pasado usted del juego de mala persona", le ha recriminado. "Arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños, señora Ayuso".

La presidenta madrileña ha defendido su actuación. "La inversión extranjera y las exportaciones madrileñas en Estados Unidos y en otros tantos países no han dejado de crecer gracias a nuestras políticas", ha asegurado, antes de afirmar que las "políticas adolescentes" de Pedro Sánchez perjudican la imagen de España y tirar de sarcasmo a costa de la afición de Espinar por el Atlético de Madrid. "Estuve, entre otros, con el fondo Apolo, que ha comprado el Atlético de Madrid", le ha lanzado. "¿Va a dejar de ir a ver al Atleti porque lo han comprado los americanos del mismo modo que llamaron al boicot a la Vuelta Ciclista a España o a Eurovisión? A veces son tan antisemitas como hipócritas".

De fútbol ha tirado también la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha acusado a Ayuso de ir a EEUU a "vender Madrid a trozos". Lo ha dicho en referencia a la inclusión de la reforma del Estadio de Vallecas, donde juega el Rayo Vallecano, entre los 13 proyectos estratégicos para los que ha ido a captar inversión. "Ha ido a Estados Unidos a poner en venta el estadio del Rayo porque en Vallecas no se atreve”, le ha espetado. "Dígale a Vallecas que su campo de fútbol va a llevar el nombre de una empresa yanqui y luego atrévase a pedirles el voto a los vallecanos".

"Lo tienen bien 'hoío'"

También la ha acusado de apoyar una guerra "que encarecerá la cesta de la compra". Al respecto, ha pedido Ayuso una rebaja de impuestos. "La luz desbocada, los autónomos arruinados y ustedes están, venga que te venga, siempre con ocurrencias", ha dicho. Bajen los impuestos, ayuden a quienes están creando puestos de trabajo y si no, no vengan a darnos lecciones", ha zanjado.

No ha sido el único recado a Sánchez de la presidenta madrileña desde la Asamblea. Ayuso se ha referido a la herramienta anunciada ayer para medir la huella de odio en los discursos en redes sociales bajo el nombre de HODIO. "Yo no he faltado en ningún momento a mis obligaciones", le ha asegurado a Espinar. "Es a ustedes a quienes el pueblo español le da la espalda y por eso lo tienen bien 'hodío'", ha ironizado aspirando la hache.

El debate con Vox ha ido por otro camino. La portavoz de la formación de ultraderecha, Isabel Pérez Moñino, ha criticado que se ofrezcan menús halal para alumnos musulmanes en los comedores escolares. "Saquen a los niños de sus guerras políticas, señores de Vox", ha reclamado Ayuso, quien ha vuelto a acusar al partido de Abascal de "compartir intereses" con el Gobierno de Sánchez.