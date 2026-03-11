Crisis Energética
Las empresas siderúrgicas reclaman al Gobierno central "medidas" que les garanticen energía "a costes competitivos"
Unesid alerta del "repunte" de los precios y exige decisiones paliativas en la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana
Pablo Álvarez
La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha expresado esta mañana su “preocupación” por “la evolución de la situación internacional y su impacto en los mercados energéticos”.
En los últimos días, apunta Carola Hermoso, directora general de UNESID, se ha producido “un nuevo repunte de los costes de la energía en Europa”. En concreto, el precio del gas en el mercado de referencia TTF “se situó ayer en torno a 55 €/MWh", mientras que el precio de la electricidad en España "se ha movido en niveles cercanos a 120 €/MWh”.
Estas cifras, puntualiza Hermoso, vienen a reflejar “la elevada volatilidad que está generando el actual contexto geopolítico”. Esta evolución resulta “especialmente preocupante” para sectores electrointensivos como la siderurgia, en los que “la energía constituye uno de los principales factores de coste y un elemento clave para la competitividad industrial”.
Apelación al Consejo Europeo y al Gobierno central
En este contexto, Unesid expresa su confianza en que en el Consejo Europeo que se celebrará los próximos días 19 y 20 “se adopten medidas que contribuyan a paliar el impacto de los elevados precios de la energía sobre la industria europea”.
Del mismo modo, anota Carola Hermoso, la unión de siderúrgicas apela al Gobierno de España, al que reclama “señales claras y positivas al sector industrial mediante la adopción de medidas estructurales que permitan garantizar a la industria intensiva en energía un acceso estable a suministros energéticos a costes competitivos, en línea con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno”.
El impacto de Ormuz
Unesid manifiesta su deseo de que la actual escalada de tensiones internacionales “tenga la menor duración posible”, y de que “se preserve el normal funcionamiento de las rutas comerciales internacionales”.
La Unión de Empresas Siderúrgicas centra su atención en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, al que describe como “una vía estratégica para el transporte de energía y materias primas”. Sobre esta premisa, indica Carola Hermoso, “cualquier interrupción prolongada podría generar disrupciones en las cadenas de suministro globales, con potencial impacto en el conjunto de la cadena de valor industrial, incluida la industria del acero”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes