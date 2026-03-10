Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

El PSOE expulsará del grupo municipal de un pueblo de Palencia a un concejal que cambió de sexo para recibir ayudas

Manuel Garrido no está afiliado al partido pero los socialistas le expulsarán del grupo porque "las leyes están para garantizar derechos, no para aprovecharse de ellas"

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, en el momento en que ha anunciado que el partido ha iniciado la expulsión del Grupo Socialista en Carrión de los Condes de Manuel Garrido.

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, en el momento en que ha anunciado que el partido ha iniciado la expulsión del Grupo Socialista en Carrión de los Condes de Manuel Garrido. / Almudena Álvarez / EFE

L. Á. S.

El PSOE de Palencia, que dirige Miriam Andrés, ha iniciado ya el expediente de expulsión del grupo municipal de un concejal de Carrión de los Condes que cambió de sexo el pasado diciembre para solicitar ayudas para mujeres apicultoras. Como ha confirmado la también alcaldesa de la capital palentina a este diario, "las leyes están para garantizar derechos, no para aprovecharse de ellas".

El Partido Socialista palentino confirma que Garrido no está afiliado a la formación, pero igualmente ha decidido expulsarle del grupo al considerar poco ética su actuación. Como ha informado el diario Abc, el edil cambió legalmente al sexo femenino para acceder a ayudas destinadas a las mujeres agricultoras. "No sé por qué no lo hace todo el mundo", habría dicho Garrido al citado medio de comunicación.

Los socialistas argumentan que su expulsión del grupo se basará en el incumplimiento del código ético del partido. Porque, aunque no es afiliado, sí lo firmó para ser cargo público por esta formación.

La intención de Garrido es acceder a ayudas para mujeres apicultoras, ya que él es productor de miel. Según él mismo ha explicado al citado periódico, no encuentra mucho sentido a la ley que fue impulsada por el PSOE. Y que tomó la decisión de cambiar de sexo en parte "como un acto de rebeldía".

