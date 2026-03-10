El Gobierno diseñará un plan de respuesta integral a la guerra consensuado con oposición y los agentes sociales

El Gobierno sigue estudiando la situación derivada del conflicto en Oriente Medio antes de aprobar nuevas medidas para paliar las consecuencias. Aunque según avanzó la ministra portavoz, Elma Saiz, el Ejecutivo "lleva tiempo preparando un plan de respuesta integral" a los efectos de esta guerra.

Por ello, según señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, "a lo largo de esta semana" se "intercambiarán ideas con los grupos parlamentarios, con los agentes sociales -sindicatos y patronal-, y "escucharemos propuestas" de la Comisión Europea.

Para cerrar este plan seguirán "monitorizando la evolución de los datos. Todo ello para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz en un doble plano", comentó la también titular de Seguridad Social.

Según Saiz, el doble plano en el que quiere trabajar el Gobierno pasa por uno coyuntural, con "medidas para proteger a hogares, a trabajadores, a empresas afectadas", y otro "estructural, con medidas para acelerar la transición ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica".

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer porque estamos preparados", aseveró la portavoz del Ejecutivo.

La dependencia española de Ormuz es mínima

Asimismo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reforzado la idea de que España debe avanzar en la transición energética para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Así, la ministra ha insistido en poner de manifiesto "que la agenda verde es económica, de seguridad y de prosperidad, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, y no podemos fallar".

"La dependencia de los combustibles fósiles es una vulnerabilidad. Ya lo vivimos en el conflicto de Ucrania: esa dependencia se convierte en un arma de guerra", ha reflexionado Aagesen, indicando que las mayores consecuencias económicas de la guerra de Irán se han apreciado en la alta volatilidad del precio del crudo.

Pese al caos, Aagesen ha querido trasladar a los españoles un mensaje de tranquilidad. "La situación dista mucho a la que vivimos en Ucrania, porque nuestra exposición directa al suministro bloqueado en Ormuz es muy inferior", ha aclarado. En este caso, las cifras son del 2% en el gas y del 5% en el petróleo, por lo que España puede recurrir a fuentes de suministro alternativas y su dependencia es limitada.

Los datos avalan la transición de España

Al mismo tiempo, Aagesen ha querido poner en valor el trabajo realizado por España en la transición ecológica. "En 2019, en el mercado eléctrico, el precio a pagar por el 75% de las horas del día lo marcaba el gas natural. En 2025, la situación pasa a ser muy diferente: solo el precio del 19% de las horas lo marca en la actualidad el gas natural", ha explicado la ministra.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno, que está teniendo "numerosas reuniones" con sus colegas europeos, está haciendo un seguimiento del precio del crudo, que ha crecido un 28% respecto a la época preconflicto, y también de la evolución de la luz, que ha experimentado un alza del 80%.

En cuanto a las medidas concretas, pese a que no se han anunciado por el momento, la vicepresidenta ha sostenido que el Gobierno está "preparado para actuar". "Lo hemos demostrado antes, en situaciones tan complejas como Ucrania o la pandemia. Hemos actuado con un plan de respuesta integral, con medidas coyunturales pero también estratégicas, que llevamos implementando desde 2019, y ha demostrado que España queda menos expuesta a las altas volatilidades del combustible", ha explicado Aagesen.

En otro orden, la ministra ha declarado que, de cara a 2050, será perentorio reducir la dependencia de los hidrocarburos para centrarse en nuevos mercados que giren en torno a nuevas materias primas, entre las que destaca el hidrógeno.