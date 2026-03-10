El Gobierno ultima medidas contra la crisis energética, pero espera a calibrar la inflación: "Hay que estudiarlo bien, no es fácil"

El Gobierno sigue monitorizando la evolución de los precios por los afectos de la guerra en Oriente Medio para aplicar un paquete de medidas de contención, en línea con las desplegadas durante la pandemia o la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania. Fuentes de Moncloa enfrían la posibilidad de desplegar en el Consejo de Ministros de este martes la batería completa de contramedidas planteadas en el seno de la coalición, aludiendo a que “hay que estudiarlo bien y analizarlo y no es fácil”. Desde ministerios clave como Transición Ecológica y Hacienda, prefieren esperar porque la situación es cambiante y consideran que todavía no se está aún en la fase de tomar todas las medidas en su conjunto.

Al mismo tiempo que desde el Ejecutivo se comprometen a responder, apuntan que se está analizando la situación y estudiando de cerca las consecuencias de la escalada bélica. “Se pondrán en marcha en el momento en que los acontecimientos se vayan produciendo y se vayan elevando precios de materias primas”, explicaba este lunes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La duración de la guerra, añadía, “es fundamental para calcular cómo impacta en las economías domésticas e industriales”. El precio de la luz marcará este martes máximos desde febrero de 2025, con un incremento del 15%.

Los socios de coalición presionan para aprobar cuanto antes un escudo social por la guerra, mientras que el PP también ha tomado la iniciativa presentando su propia batería de propuestas. Vinculadas principalmente a bajadas fiscales para contener la crisis energética o la deducción por hijo en el IRPF. En Sumar aprietan asimismo a los socialistas para recuperar medidas que decayeron con el rechazo del Congreso al decreto para la prórroga del escudo social, como la moratoria antidesahucios y ampliar el bono social eléctrico. En el PNV, por su parte, ponen el foco en las ayudas a la industria siderúrgica y electrointensiva, sin pasar por alto la situación ya crítica de empresas vascas como Tubos Reunidos.

Pese al listón de Sumar para ir más allá en un nuevo escudo social y exigir celeridad en su implantación, el debate en el seno de la coalición está lejos de los choques que se mantuvieron con Podemos tras la pandemia y el sector liderado por Yolanda Díaz tras la guerra de Ucrania. Entonces se rompieron las resistencias de algunos de los departamentos económicos al intervencionismo del Estado y se compartió el diseño de una arquitectura de medidas proteccionistas del que se tirará ahora.

“Los mecanismos están disponibles y son activables de forma inmediata ante la evolución del conflicto”, señalando el mecanismo RED como alternativa al despido o las bonificaciones a las empresas afectadas y aplazamiento de obligaciones, recuerdan desde el departamento de Trabajo. Eso sí, en función de los acontecimientos como pretende en Moncloa, y de ahí el celo de la parte socialista por no dar pasos en falso. “Adoptaremos medidas que ya hemos ensayado en otras crisis financieras y energéticas”, reiteraba Montero para recordar que tras estallar la guerra de Ucrania primero se analizó la evolución de los precios de la energía, el petróleo y las materias primas.

“En los próximos días”

Un impacto que está estudiando también la Unión Europea, por lo que el titular de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba antes de la reunión en Bruselas del Eurogrupo que todavía es pronto para aprobar medidas. Si bien, reconocía que más allá de los mercados energéticos las consecuencias del conflicto en Oriente en Medio ya se están dejando sentir en la economía doméstica, por la subida de los carburantes o de los fertilizantes. “En función del desarrollo en los próximos días, veremos cuándo y cómo tenemos que entrar y con cuánta intensidad y medidas concretas que pondremos sobre la mesa”, concluía.

En el Gobierno critican las propuestas del PP denominándolas un “corta y pega” de las ya desplegadas en otros contextos e intentan cuestionar sus posiciones por supuestamente apoyar el ataque unilateral de EEUU e Israel sobre Irán. "Feijóo no va a pagar el gas o la calefacción de los españoles ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán", afeaba el jefe del Ejecutivo durante un mitin de la campaña de Castilla y León el pasado sábado en Soria, para arropar al candidato socialista, Carlos Martínez.

Sánchez calificaba por igual a PP y Vox de hipocresía porque "es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", dando por hecho las consecuencias económicas de una guerra que ya se están dejando sentir. La vicepresidenta segunda respondía al PP que su paquete para atajar la crisis energética “llega tarde”, después de que el pasado viernes se reuniese con los agentes sociales para abordar una serie de medidas que, aseguró, “ya están listas”.