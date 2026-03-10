Campaña en Castilla y León
Feijóo acusa a Abascal de impedir que se puedan gobernar las CCAA: "Esto de patriota te viene grande"
El 'popular' achaca al líder de la ultraderecha la situación de bloqueo que viven Extremadura y Aragón
EP
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, por impedir que "se puedan gobernar las comunidades autónomas" ante la situación de bloqueo en Extremadura y Aragón y ha afirmado que ese comportamiento evidencia una falta de "patriotismo".
"Resulta que un político ama a España por encima de todo y lo que quiere es que no se pueda gobernar las comunidades autónomas que conforman España. Hombre, esto de patriota te viene grande, te viene grande", ha exclamado Feijóo este martes en un mitin en el Teatro Centro Cultural San Agustín en Burgo de Osma (Soria).
El presidente de los 'populares' ha criticado que ahora esté "de moda en la política española no gobernar", en alusión a Vox, y que el objetivo sea "impedir que gobierne el que gane" las elecciones". También ha echado en cara a los de Abascal que en julio de 2024 abandonaran los gobiernos autonómicos en todas las CCAA en las que tenían pactos con el PP.
"Hay algunos que pudieron gobernar aquí y dieron la espantada, porque parece ser que le iban mejor en las encuestas si salían del gobierno que si estaban en el gobierno. Responsabilidad pura", ha enfatizado Feijóo.
"Vamos bien y vamos a más"
En su discurso, el líder del PP ha apelado al voto útil porque Vox "no va a sacar escaño en Soria". Hace cuatro años, la formación de Abascal logró 13 procuradores, pero Soria fue la única provincia en la que no obtuvo representación. El partido Soria ¡YA! logró tres procuradores mientras que PP y PSOE sacaron uno cada uno.
"Si las gentes que están pensando en votar a Vox para que gobierne el PP, votan realmente el PP, nosotros subiremos un escaño más en Soria y tendremos un gobierno más fuerte para Fernández Mañueco y para el Partido Popular", ha explicado.
Feijóo ha arrancado el mitin animando a acudir a las urnas el domingo porque el PP va "bien" pero "las buenas sensaciones hay que convertirlas en votos" y "culminar". "Os digo una cosa, vamos bien y vamos a más", ha apostillado, insuflando un mensaje de optimismo a los militantes del PP presentes en el acto.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña