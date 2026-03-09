En directo | Alberto Núñez Feijóo interviene en un acto en Segovia en plena campaña de Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este lunes a lema 'No a la guerra' que ha resucitado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con motivo de la guerra en Irán, recalcando que "las consignas no dan de comer a los españoles" mientras que "las propuestas del PP, sí".

Feijóo se ha pronunciado así después de que este fin de semana, Sánchez arremetiera contra el PP y Vox por mostrarse belicosos con respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel.

"Feijóo no va a pagar ni el gas ni la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, Zamora o Palencia, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas, porque es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", clamó Sánchez en un acto electoral en Soria.

Acto en Segovia

El líder del PP, que hará referencia a estas propuestas en el mitin que ofrecerá esta tarde en Riaza (Segovia), quiere poner el foco en la pérdida de poder adquisitivo que sufren los españoles desde que Gobierna Sánchez y cómo ahora el incremento de los precios de la energía pueden empeora aún más la situación de las familias".

Los 'populares' consideran que "no es tiempo de eslóganes", sino de propuestas y por eso el PP propone "revalorizar" el salario de los españoles, y especialmente de las familias con hijos, a través del IRPF. Para ello, quiere reformar el IRPF duplicando los mínimos vitales por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. Consideran que todo ello tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente.