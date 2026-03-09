El Ayuntamiento de Alicante aparta del Plan General al arquitecto con una vivienda protegida en Les Naus

El Ayuntamiento de Alicante ha apartado al arquitecto municipal Francisco Nieto, investigado por el Consistorio tras publicar INFORMACIÓN que es propietario de una vivienda protegida en el residencial Les Naus, de sus responsabilidades en la elaboración del futuro Plan General. El gobierno de Luis Barcala no ha esperado a concluir los expedientes de averiguación internos, como se dijo en un primer momento, y ha optado por retirar al técnico de la renovación del planeamiento urbanístico de la ciudad, sustituyéndole por otro funcionario del área de Infraestructuras.

A finales de febrero, el ejecutivo municipal de Luis Barcala afirmó, por medio del vicealcalde Manuel Villar, que no tomaría ninguna medida respecto a los funcionarios investigados hasta concluir los expedientes de averiguación de hechos, algo que está previsto que ocurra esta misma semana. Por lo tanto, estaba previsto que María Pérez-Hickman continuara como jefa del servicio de Contratación (un puesto de libre designación) tras anunciar su marcha como directora general y Francisco Nieto hiciera lo propio en el área de Urbanismo.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, el equipo de gobierno del PP ha optado por tomar cartas en el asunto antes de la conclusión de las citadas investigaciones. Y lo ha hecho comenzando por el arquitecto municipal, que ha sido retirado de sus actuales responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por otro arquitecto, en este caso de Infraestructuras. Nieto ya había sido reemplazado de la comisión de seguimiento del Plan Vive, donde contaba con un puesto como suplente.

Funcionarios con viviendas protegidas

El arquitecto de Urbanismo compró su vivienda el pasado 13 de agosto: un piso de 80,66 metros cuadrados útiles, ubicado en una tercera planta de la promoción, que figura inscrito a su nombre desde el 6 de octubre de 2025. En su caso, el importe no llegaba a los 200.000 euros.

Además, el técnico está inmerso en una instrucción penal por la que fue detenido en febrero de 2024. Se le imputa haber hecho favores al presunto jefe de una red de narcos, agilizando los trámites urbanísticos que permitían rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la marihuana. Un caso cuya instrucción aún está en curso.

Al igual que Nieto, también se ha hecho con un inmueble protegido Elsa Lloret, arquitecta municipal del mismo departamento. La funcionaria es, además, esposa del técnico de la Generalitat que ha sido suspendido de empleo y sueldo por visar irregularmente la documentación de su mujer.

Después de que INFORMACIÓN destapara el escándalo, la empleada pública fue una de las primeras personas que registraron un escrito para comunicar su intención de renunciar a la vivienda de la que es propietaria en el polémico residencial Les Naus de La Condomina., Lloret es, además, una de las beneficiarias que no han entregado a la Generalitat Valenciana la documentación adicional que ha requerido la Conselleria de Vivienda a los casos bajo sospecha.