Javier Vendrell Camacho

Dimite la concejal de Mujer de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista

Lo que estaba previsto como un acto cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer terminó derivando en una controversia política en Collado Villalba. La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), interrumpió el sábado la representación del monólogo satírico 'Ser Mujer' durante su puesta en escena en el Teatro de la Casa de la Cultura.