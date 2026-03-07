En Soria
Directo | Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
