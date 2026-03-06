Suceso Cantabria
Santander expedienta al policía local que no actuó ante el aviso sobre la pasarela que colapsó y dejó seis muertos
Un ciudadano avisó al 112 el día de antes de que la pasarela estaba en mal estado y emergencias trasladó el mensaje a la Policía
El Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por la sala del 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente que ha causado la muerte de seis jóvenes por el colapso de este puente.
Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha reconocido que la cadena de respuesta de la Policía Local "falló". Según ha podido confirmar Europa Press, el Servicio de Emergencias 112 recibió la llamada de un ciudadano que alertó del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente y seguidamente dio aviso a la Policía Local de Santander.
En concreto, un vecino llamó al 112 el pasado lunes para avisar de que el puente de madera estaba roto y que si pasaba alguien se podía caer. Acto seguido, la gestora de sala del Centro de Atención a Emergencias llamó a la Policía para trasladar el mensaje, según ha podido confirmar esta agencia.
Sin embargo, todo apunta a que no se tomaron medidas ya que la pasarela colapsó al día siguiente, el martes, cuando el grupo de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, realizaban una ruta por la zona. Tras el hundimiento, los jóvenes -todos de en torno a los 20 años- cayeron a una zona de rocas y solo sobrevivió una de ellas, que se encuentra en la UCI del Hospital Valdecilla.
